U trenutku kada je Sebastien Thill (27) majstorskim udarcem s ruba šesnaesterca pogodio rašlje Reala u Madridu nije ni slutio da će iskreirati najveću pobjedu u povijesti moldavskog kluba i jedan od najvećih šokova u Ligi prvaka generalno. Jest koji trenutak kasnije, kada je sudac dao znak za kraj, a igrači Šerifa pojurili proslaviti pobjedu 1-2.

POGLEDAJTE VIDEO:

Thill je idućih dana postao medijska senzacija, od igrača Šerifa za kojeg su čuli samo oni upućeniji do "rušitelja divova" i opjevanog junaka Moldavaca. Gol koji je dao Realu pamtit će cijeli život, pogotovo jer je bio u gostima kod 'kraljeva'. U njihovu dvorištu na Bernabeuu.

Iako je u međuvremenu dao niz intervjua, u posljednjem je za BBC otkrio koliko mu taj pogodak ustvari znači.

- Puno mojih prijatelja je objavilo video na internetu pa ga vidim kad god uzmem mobitel. Do sada sam ga odgledao više od 100 puta - rekao je Luksemburžanin pa dodao:

- Uz sve ovo, budući da je Luksemburg mala država, možda sada više ljudi zna tko sam. To je nevjerojatan gol, najljepši i najvažniji u mojoj karijeri. Kad smo bili djeca, svi smo sanjali da ćemo igrati protiv najveće momčadi u Ligi prvaka, a kad to učinite... Isprva to ne shvaćate. Nisam ni shvatio u početku da sam postigao pobjednički pogodak na Bernabeuu - dodao je.

Prati ga i nesvakidašnja životna priča. Profesionalnim nogometom počeo se baviti tek prošle godine!

- Na početku prošle sezone, još sam bio u Luksemburgu s Progrès Niederkornom. Čak sam i igrao u prvoj utakmici sezone. Prije odlaska u ruski Tambov, a onda i u Tiraspol, još sam bio kod kuće, imao sam posao uz nogomet. Bio sam zaposlen u općini Differdange, zadužen za travnjake. Kosio sam travu Jos-Haupert stadiona, gdje sam igrao nedjeljom. To mi je iskustvo dalo poseban odnos s terenom.

Šerif je nakon dva odigrana kola u Ligi prvaka vodeća momčad skupine u kojoj su još Real, Inter i Šahtar. Ima se još za igrati do kraja, no pod koliko sretnom zvijezdom Moldavci trenutno žive i igraju... Mogu se nadati i europskom proljeću u Ligi prvaka.