Stanić: Luka Modrić je vječan kao i inflacija! Bilić: Ključna je bila jedna Dalićeva odluka...

Hrvatska je u finalu Lige nacija, momčad koju maestralno vodi Zlatko Dalić odigrala je svoj treći veliki polufinale i drugi put ušla u finale.

Kako igrom "vatrenih", tako i navijanjem gotovo 20.000 Hrvata u Rotterdamu, oduševljeni su bili i prethodnici Modrića &co Slaven Bilić, Mario Stanić i Robert Jarni, koji su svoja zapažanja prenijeli u studiju Nove TV.

Uoči susreta Bilić je izrazio bojazan s novom Perišićevom pozicijom:

- Nije Perišić igrao beka u obrani sa četiri čovjeka nego s tri. I osim ako apsolutno dominiramo, može biti opasno. Zabio je gol Englezima u Rusiji i Japanu u Katru ulaskom na drugu stativu, sjajan je u zraku, ali kako će doći u tu poziciju sa lijevog beka? Zato svi moraju biti visoko, a to neće biti stalno moguće. Nizozemska? Nedostaje joj svjetske klase na kakvu smo navikli od njih...

Nakon sjajne i uzbudljive utakmice, te još jedne pobjede u susretu koji nije odlučen u 90 minuta, šeste od sedam u Dalićevoj eri, Stanić je naglasio:

- Doktorirali smo ovo, da znamo iznijeti sve!

Foto: GLYN KIRK/PRESS ASSOCIATION

A onda su krenuli analizirati susret i pogotke.

- U prvom smo poluvremenu bili sterilni, ali ni Nizozemci nisu bili aktivni. Bilo je tvrdo poluvrijeme, dosadno. I ovako, nakon 120 minuta, izgleda kao da je prvo poluvrijeme bilo jučer. Energija, karakter, volja, snaga, kvaliteta, klupa! Ovo je strašan uspjeh i fantastična izvedba naših - rekao je Bilić, a Jarni je pohvalio izbornika:

- Dalić je pogodio s izmjenama, donijeli su energiju i svježinu, a Petković je zabio fantastičan gol. To je bilo pravo lice Hrvatske.

Složio se Stanić:

Foto: Borna Filic/PIXSELL

- Gubimo 1-0 i odluka da ostaju isti igrači i preokret donosu baš Ivanušec i Pašalić, koji nisu briljirali... Nevjerojatno kvalitetna i hrabra odluka Dalića i stožera.

Ovaj put "vatrene" nije obeshrabrio ni primljeni gol u zadnjoj minuti, kojim su Nizozemci izborili produžetak.

- Ovo je deja vu, ova generacija sve je to prošla, nema panike, i to fascinira. I u zadnjih 15 minuta, kada smo vodili 2-1, Nizozemci su izvadili veznjake i obrambene igrače i uveli napadače, a tako smo i mi stavljali vezne i stopere. I onda s 2-2 ulaziš u produžetak s nominalno defanzivnijom ekipom od Nizozemaca. I tada je bila odlična odluka stožera da izvade Šutala i uvedu Petovića te mi dominiramo cijeli produžetak - rekao je Bilić.

Posebna je priča Marcelo Brozović.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Prije četiri je dana igrao finale Lige prvaka, a sad je trčao tako da je prema kraju utakmice djelovao sve odmornije! A Modrić, koliko je oduzeo ničijih lopti, kako je uvijek na drugoj lopti, to nije normalno. Gdje nalazimo tu energiju?! - čudio se Bilić, a Stanić je dodao:

- Brozova je mirnoća zarazna. I to u završnici sezone, nakon toliko ozbiljnih utakmica. To je neobjašnjivo.

Opet se nadovezao Slaven:

- Gledao sam 2018. polufinale protiv Engleza i sjećam se kako sam govorio sinu Leu da ne možeš vjerovati koliko Broz trči. Englezi su počeli padati, a on se diže. I tako je već pet godina i bit će i iduće! I nije to samo trka, to je s loptom, rješenja, odluke... to je sve!

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Kod gola kojim su Nizozemci poveli, složili su se svi, pogriješio je Perišić.

- Ake je izbacio tri naša igrača, dao je ključnu loptu, a Perišić je pogriješio jer je napustio svog igrača i otišao golmanu u krilo, kao da golmana nema. Trebao je ostati blokirati igrača - pojasnio je Bilić, ali uslijedila je Jarnijeva pohvala:

- I Perišić se digao u drugom poluvremenu i bio je jako dobar u tom našem visokom presingu.

Potom se Bilić osvrnuo na Kovačića:

- Kova je promijenio način igre u reprezentaciji, tako je igrao i u Turskoj prije dva mjeseca. Od njih trojice u sredini, on ide u završnicu akcije. On to ima.

Hrvatska je izjednačila golom Kramarića iz penala nakon prekršaja na Modriću.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- I tu se vidi raskoš i sjaj Luke, kako razmišlja. Ma njega uopće ne treba komentirati nego gledati i uživati - rekao je Stanić, a Bilić je dodao:

- Do tada nam je nedostajala možda koja bolja odluka, reakcija, bolji udarac, ali penal nas je vratio. Ova momčad ima mentalnu snagu, vođe, super je vođena i ne pasti u produžetku nakon onoga gola u 95. minuti... I u Katru su od Brazila primili gol u produžetku, s druge strane su Brazil, Neymar, a imaš osjećaj da naše to uopće ne takne, idemo dalje.

Jarni se osvrnuo na gol za 2-1:

- Pašalić ima sjajan osjećaj, tajming, pregled igre i to smo već vidjeli toliko puta.

Ali Bilić je naglasio:

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Pohvale i Šutalu kod gola za 2-1 kako je prekinuo napad Nizozemaca, a to je lekcija za mlade obrambene igrače. Nizozemci gledaju loptu, a ne i igrača, te se Pašalić samo izvukao. Da, svjetski igrači, a amaterska reakcija! Svi gledaju loptu i čuvaju kao da čekaju korner. Da smo mi tako, primili gol, bio bih jako razočaran.

Stanić je opisao završnicu 90 minuta:

- Zadnjih pet-šest minuta su od nogometa prešli u glavomet, Van Dijk se uključio i eto... Ali je u produžetku Petko demantirao sve što mu se spočitava u Dinamu, da nije dovoljno konkretan. Jako dobro prepoznaje situaciju i završinca je bila odlična.

Petkovića je nahvalio i Bilić:

- On je velik, težak, a kako je okrenuo De Jonga, pa i kod penala svog čuvara, kako koristi tijelo... Nije ovakav bio prije, ovo je bilo perfektno!

Na kraju su porciju pohvala zaslužili i kapetan i izbornik:

- Luka je vječan k'o inflacija! - našalio se Stanić, a Bilić je naglasio:

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Uz odluke igrača na terenu, dakle Luke, Broza, Livija, Perije..., ključne su u produžetku bile odluke stožera. Dalić je izvadio Šutala i stavio Petkovića, koji rješava utakmicu, ne samo golom i penalom, nego i kad su nas Nizozemci pritisnuli, on zadrži loptu. I odluka Koemana da Van Dijka pošalje gore, u napad. A preko njega i De Jonga su Nizozemci kombinirali pa dolazili na bok u prilike da pošalju upotrebljive ubačaje. To je također prevalilo utakmicu na našu stranu.

Suparnik u finalu? Jarni je odmah ispalio "Italija", a Stanić zaključio:

- To su njihovi problemi, nama tko god dođe, dobrodošao je! Da, po stilu bi nam možda Italija bila lakša, ali to ne znači ništa.