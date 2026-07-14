Stanić o izborniku: Guardiola da je došao bilo bi polemike. Bilić ima tolerancije, ali i odlučnosti

Hrvatska nogometna reprezentacija dobila je novog "kormilara". Na klupu se vratio Slaven Bilić koji pred sobom ima težak zadatak, ali koji je uvjeren da s Hrvatskom može doći do velikog rezultata. Reakcije na njegov dolazak pljušte sa svih strana pa se tako oglasio i njegov bivši usigrač iz brončane reprezentacije 1998., Mario Stanić, za RTL Direkt.

Zagreb: Dolazak na komemoraciju za Miroslava Ćiru Blaževića | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Slavena Bilića jako dobro znam, prijatelji smo i puno smo toga prošli zajedno. O njemu mogu reći sve najbolje. Mislim da je odličan izbor. Mislim da znam što je HNS, odnosno gospodin Kustić, želio dobiti kroz Slavena Bilića. Želio je da se nastavi kult reprezentacije, koji je po meni najvažniji u ovom trenutku. (...) On je izuzetno inteligentan, ima strašno velik prag tolerancije, ali ima i odlučnost - rekao je Stanić pa dodao:

- S obzirom na hipoteku koja se vidi, da je došao i Guardiola, očekivanja bi bila ista. U ovih devet godina strašno smo podigli ljestvicu. Bilo koji trener da je došao, čak i Guardiola, imao bi velika očekivanja. Bilo bi polemika zašto on, zašto nije netko drugi i zašto opet neki stranac. Definitivno mu neće biti lako. To je izuzetno zahtjevna pozicija, ali duboko sam uvjeren da ima sve kvalitete i preduvjete da bude na pravom putu i vodi reprezentaciju prema novim uspjesima.

Osvrnuo se i na Luku Modrića te na Bilićev planirani razgovor s kapetanom oko ostanka u dresu "vatrenih".

- Luka Modrić je monstrum. Luka Modrić je nešto posebno. Svake ga godine ljudi umirovljuju, a on pokazuje ono što sam maloprije spomenuo – da ne postoji nešto poput gotovog igrača. On se stalno razvija, stalno napreduje, stalno igra i sve nas demantira. Osobno sam mislio, i pogriješio sam prije tri ili četiri godine, da je blizu kraja. Redoslijed koji je Slaven najavio idealan je. Razgovarat će s Lukom, vidjeti u kakvom je stanju, što on misli i kakva su njegova razmišljanja, a na temelju toga donijeti odluku.

Razgovaralo se i o skandalima na ovom SP-u, a Stanić je govorio o teorijama zavjere, konkretno o tome da suci pomažu Argentini.

- Gledajte, oduvijek je tako bilo. Ako se vratimo u neke realistične cipele, shvatit ćemo da sudačke odluke čak i ne moraju biti namjerne. Kada se žali manja reprezentacija ili manji klub, to vrlo brzo prođe. Kada se velika reprezentacija 'uzme na dril' i počnu se izvlačiti sve neugodne situacije, to svaka institucija izbjegava. Mislim da su sudačke odluke, u nekom nesvjesnom stanju, uvijek doprinosile tome da se pomogne većim reprezentacijama - rekao je pa dodao:

- Danas imamo problem jer frustraciju koju publika doživljava nema kome izbaciti. Prije je to bio sudac i bilo ih je malo, troje ili maksimalno četvero. Danas imamo petnaest ljudi. Ne možeš se ljutiti na čip, ne možeš se ljutiti na senzor, ne možeš se ljutiti ni na kabel jer ne znaš kolika mu je provodljivost ni od kojih je materijala. Fifa je ostala dužna po mnogim stvarima.