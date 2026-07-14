Obavijesti

Sport

Komentari 0
BIVŠI SUIGRAČI

Stanić o izborniku: Guardiola da je došao bilo bi polemike. Bilić ima tolerancije, ali i odlučnosti

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 2 min
Stanić o izborniku: Guardiola da je došao bilo bi polemike. Bilić ima tolerancije, ali i odlučnosti
Zagreb: Sportska elita okupila se na predstavljanju knjige Luke Modrića | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Slavena Bilića jako dobro znam, prijatelji smo i puno smo toga prošli zajedno. O njemu mogu reći sve najbolje. Mislim da je odličan izbor, rekao je Mario Stanić

Admiral

Hrvatska nogometna reprezentacija dobila je novog "kormilara". Na klupu se vratio Slaven Bilić koji pred sobom ima težak zadatak, ali koji je uvjeren da s Hrvatskom može doći do velikog rezultata. Reakcije na njegov dolazak pljušte sa svih strana pa se tako oglasio i njegov bivši usigrač iz brončane reprezentacije 1998., Mario Stanić, za RTL Direkt.

Zagreb: Dolazak na komemoraciju za Miroslava Ćiru Blaževića
Zagreb: Dolazak na komemoraciju za Miroslava Ćiru Blaževića | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Slavena Bilića jako dobro znam, prijatelji smo i puno smo toga prošli zajedno. O njemu mogu reći sve najbolje. Mislim da je odličan izbor. Mislim da znam što je HNS, odnosno gospodin Kustić, želio dobiti kroz Slavena Bilića. Želio je da se nastavi kult reprezentacije, koji je po meni najvažniji u ovom trenutku. (...) On je izuzetno inteligentan, ima strašno velik prag tolerancije, ali ima i odlučnost - rekao je Stanić pa dodao:

- S obzirom na hipoteku koja se vidi, da je došao i Guardiola, očekivanja bi bila ista. U ovih devet godina strašno smo podigli ljestvicu. Bilo koji trener da je došao, čak i Guardiola, imao bi velika očekivanja. Bilo bi polemika zašto on, zašto nije netko drugi i zašto opet neki stranac. Definitivno mu neće biti lako. To je izuzetno zahtjevna pozicija, ali duboko sam uvjeren da ima sve kvalitete i preduvjete da bude na pravom putu i vodi reprezentaciju prema novim uspjesima.

Osvrnuo se i na Luku Modrića te na Bilićev planirani razgovor s kapetanom oko ostanka u dresu "vatrenih".

- Luka Modrić je monstrum. Luka Modrić je nešto posebno. Svake ga godine ljudi umirovljuju, a on pokazuje ono što sam maloprije spomenuo – da ne postoji nešto poput gotovog igrača. On se stalno razvija, stalno napreduje, stalno igra i sve nas demantira. Osobno sam mislio, i pogriješio sam prije tri ili četiri godine, da je blizu kraja. Redoslijed koji je Slaven najavio idealan je. Razgovarat će s Lukom, vidjeti u kakvom je stanju, što on misli i kakva su njegova razmišljanja, a na temelju toga donijeti odluku.

MODERNI TREND FOTO Znate li prave korijene polufinalista SP-a? Odakle su Messi, Mbappe, Yamal, Kane...
FOTO Znate li prave korijene polufinalista SP-a? Odakle su Messi, Mbappe, Yamal, Kane...
KOMENTIRAO IZBOR BILIĆA Kustić: Dalić mi je sam rekao da misli da je Bilić najbolji izbor
Kustić: Dalić mi je sam rekao da misli da je Bilić najbolji izbor

Razgovaralo se i o skandalima na ovom SP-u, a Stanić je govorio o teorijama zavjere, konkretno o tome da suci pomažu Argentini.

- Gledajte, oduvijek je tako bilo. Ako se vratimo u neke realistične cipele, shvatit ćemo da sudačke odluke čak i ne moraju biti namjerne. Kada se žali manja reprezentacija ili manji klub, to vrlo brzo prođe. Kada se velika reprezentacija 'uzme na dril' i počnu se izvlačiti sve neugodne situacije, to svaka institucija izbjegava. Mislim da su sudačke odluke, u nekom nesvjesnom stanju, uvijek doprinosile tome da se pomogne većim reprezentacijama - rekao je pa dodao:

- Danas imamo problem jer frustraciju koju publika doživljava nema kome izbaciti. Prije je to bio sudac i bilo ih je malo, troje ili maksimalno četvero. Danas imamo petnaest ljudi. Ne možeš se ljutiti na čip, ne možeš se ljutiti na senzor, ne možeš se ljutiti ni na kabel jer ne znaš kolika mu je provodljivost ni od kojih je materijala. Fifa je ostala dužna po mnogim stvarima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Jakirović u Hull City dovodi Marca Pašalića?
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Jakirović u Hull City dovodi Marca Pašalića?

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo
Bilić: Prvo ću popričati s Lukom. Pokradeni smo na ovom SP-u! A ako ja nisam dovoljno desno...
VIDEO: VRATIO SE SLAVEN

Bilić: Prvo ću popričati s Lukom. Pokradeni smo na ovom SP-u! A ako ja nisam dovoljno desno...

Nisam pričao s Dalićem, čekao sam da me potvrde. Imam neke godine i ne čitam stvari koje mi ne odgovaraju. Prošao sam puno toga, s Kustićem sam u kontaktu već dvije godine
Dijeta, polifazni san, 'nevidljivi trening'... Evo zašto Modrić, Perišić i Ronaldo stare kao vino
FOTO: TAJNA DUGOVJEČNOSTI

Dijeta, polifazni san, 'nevidljivi trening'... Evo zašto Modrić, Perišić i Ronaldo stare kao vino

Modrić, Perišić i Ronaldo briljiraju u dobi u kojoj su drugi duboko u mirovini! Tajna? Nevjerojatna disciplina, posebni treninzi i dijete koje graniče sa znanošću. Ovi velikani prkose zakonima prirode

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026