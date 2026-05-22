Stanišić: Svjetsko prvenstvo je san svakog djeteta. Igrat ću gdje god me izbornik Dalić stavi

Na zadnja dva svjetska prvenstva pokazali smo što znamo. Svjesni smo da nismo reprezentacija koja može imati tri jednako kvalitetne postave, ali imamo kvalitetu i karakter - rekao je reprezentativac Josip Stanišić

Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić s njegovim Bayern Münchenom igra finale njemačkog Kupa koji je na rasporedu u subotu u 20 sati protiv Stuttgarta. Stanišić je najavio finale u razgovoru za Gegenpressing, ali se osvrnuo i na klupsku sezonu te otkrio očekivanja od Svjetskog prvenstva koje kreće za malo više od tri tjedna. Hrvat je s Bayernom osigurao naslov prvaka.

- Svi smo ovu sezonu iščekivali više nego prošlu jer smo imali više vremena za uigravanje i prilagodbu na trenerove zamisli. Sretni smo kako je sve ispalo. Bili smo fenomenalni u napadu, a to nije lako jer je u nogometu najteže postići gol. Tu smo jako napredovali. Sezona je dosad bila dobra, ali da bi bila stvarno odlična, moramo u subotu pobijediti u finalu Kupa - rekao je u razgovoru za Sportklub

Izbornik Zlatko Dalić je početkom tjedna objavio popis za nadolazeće Svjetsko prvenstvo na kojemu Hrvatska prvu utakmicu igra u 17. lipnja (22 sata po hrvatskom vremenu) protiv Engleske. Stanišić se našao na popisu putnika za Ameriku i naglasio kako mu je bitno da pomogne momčadi. 

- Svjetsko prvenstvo je san svakog djeteta i svi mu se vesele. Meni je pozicija nebitna, igrat ću gdje god me izbornik stavi, samo da pomognem momčadi.

- Na zadnja dva svjetska prvenstva pokazali smo što znamo. Svjesni smo da nismo reprezentacija koja može imati tri jednako kvalitetne postave, ali imamo kvalitetu i karakter. Znamo da i drugi imaju vrhunske igrače, no najvažnije je da damo sve od sebe. Ako sreća i Bog budu uz nas, vidjet ćemo dokle možemo - izjavio je. 

Otkrio je i koji mu je najdraži trenutak u karijeri. 

- Apsolutno treće mjesto na Svjetskom prvenstvu. Nitko to nije očekivao i bilo je veliko iznenađenje za sve. Svi smo kao djeca sanjali nastup na Svjetskom prvenstvu, a to što sam mogao igrati utakmicu za broncu najdraži mi je trenutak u karijeri - zaključio je. 
 

