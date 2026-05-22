Stanišić: Svjetsko prvenstvo je san svakog djeteta. Igrat ću gdje god me izbornik Dalić stavi

Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić s njegovim Bayern Münchenom igra finale njemačkog Kupa koji je na rasporedu u subotu u 20 sati protiv Stuttgarta. Stanišić je najavio finale u razgovoru za Gegenpressing, ali se osvrnuo i na klupsku sezonu te otkrio očekivanja od Svjetskog prvenstva koje kreće za malo više od tri tjedna. Hrvat je s Bayernom osigurao naslov prvaka.

- Svi smo ovu sezonu iščekivali više nego prošlu jer smo imali više vremena za uigravanje i prilagodbu na trenerove zamisli. Sretni smo kako je sve ispalo. Bili smo fenomenalni u napadu, a to nije lako jer je u nogometu najteže postići gol. Tu smo jako napredovali. Sezona je dosad bila dobra, ali da bi bila stvarno odlična, moramo u subotu pobijediti u finalu Kupa - rekao je u razgovoru za Sportklub.

Foto: Sarah Meyssonnier

Izbornik Zlatko Dalić je početkom tjedna objavio popis za nadolazeće Svjetsko prvenstvo na kojemu Hrvatska prvu utakmicu igra u 17. lipnja (22 sata po hrvatskom vremenu) protiv Engleske. Stanišić se našao na popisu putnika za Ameriku i naglasio kako mu je bitno da pomogne momčadi.

- Svjetsko prvenstvo je san svakog djeteta i svi mu se vesele. Meni je pozicija nebitna, igrat ću gdje god me izbornik stavi, samo da pomognem momčadi.

- Na zadnja dva svjetska prvenstva pokazali smo što znamo. Svjesni smo da nismo reprezentacija koja može imati tri jednako kvalitetne postave, ali imamo kvalitetu i karakter. Znamo da i drugi imaju vrhunske igrače, no najvažnije je da damo sve od sebe. Ako sreća i Bog budu uz nas, vidjet ćemo dokle možemo - izjavio je.

Otkrio je i koji mu je najdraži trenutak u karijeri.

- Apsolutno treće mjesto na Svjetskom prvenstvu. Nitko to nije očekivao i bilo je veliko iznenađenje za sve. Svi smo kao djeca sanjali nastup na Svjetskom prvenstvu, a to što sam mogao igrati utakmicu za broncu najdraži mi je trenutak u karijeri - zaključio je.

