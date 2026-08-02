Start kakav su rijetki očekivali: Osijek se konačno budi, može biti veliko iznenađenje HNL-a

Osijek je na startu nove HNL sezone iznenadio sam sebe. Nogometaši argentinskog stručnjaka Federica Bessonea odradili su fantastičnih 90 minuta, slavili kod Gorice 2-0. I odigrali vjerojatnu najbolju utakmicu u posljednje dvije-tri sezone. Doista ne pamtimo kad se Osijek na nekom gostovanju postavio tako moćno, tako goropadno, djelovao toliko dominantno.

POGLEDAJTE SAŽETAK: Gorica - Osijek 0-2

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- Ovo je bilo važno. Pogotovo kad vam dođe novi trener, nakon dobrih priprema. Jako sam sretan jer smo promijenili mentalitet, što nam je prošle sezone nedostajalo, rano bismo primali golove ili imali slične probleme. Ali smo to promijenili i presretan sam. Neću vam lagati, dobro smo pripremili ovu utakmicu. Visoko smo pritiskali, osvajali visoke lopte, a onda bismo izlaskom iz te zone opasno prijetili. Do poluvremena smo trebali voditi 3-0 ili 4-0, ali to je nogomet. Ne možeš svaki put odigrati dobro i zabiti - rekao je Bessone poslije utakmice.

Gorica i Osijek sastali se u 1. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Osječani su se prošle godine strašno mučili, na koncu jedva sačuvali prvoligaški status. Prošlogodišnja momčad Simona Rožmana prvi je gol u sezoni zabila tek u 5. kolu, na gostovanju kod Lokomotive (1-1). I Nail Omerović je tad pogodio nakon 392 minute ozbiljne suše. Nogometaši Federica Bessonea ove su sezone već nakon 13 minuta zabili - dvaput. Prvo je domaću mrežu načeo Dolček (mogao bi biti veliko pojačanje), kasnije s bijele točke zabio i Omerović. Osijek je lani na prvu pobjedu čekao čak šest kola kad je na Opus Arenu stigao Vukovar (4-0), sad su ih dohvatili nakon uvodnih 90 minuta.

Na Opus Areni bilo je ovoga ljeta puno upitnika, novo vodstvo kluba donijelo je mnoštvo čudnih odluka. Ali momčad je kliknula, to je navijačima najvažnije. U prvi plan su iskočili mladi igrači poput 17-godišnjeg veznjaka Jone Ježića i 19-godišnjeg stopera Ivana Kolarika, na pravi se način vratio i Luka Vrbančić (propustio veći dio prošle sezone) koji se odmah nametnuo kao lider Osijeka u sredini terena.

Gorica i Osijek sastali se u 1. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Nakon uvodna tri boda iz Velike Gorice, Osijek sljedeći tjedan opet putuje u - Veliku Goricu. U 2. kolu odlaze na noge Rudešu, brojne navijače Osijeka zanima mogu li njihovi ljubimci odraditi još jednu utakmicu na visokoj razini. Mogu li biti moćni i opasni kao protiv Gorice. A tu je statistika bila očaravajuća, Osijek je u tom dvoboju imao čak 27 udaraca prema suparničkim vratima, čak osam kornera, posjed lopte od 54 posto. I ako Slavonci nastave u ovakvom ritmu, opet mogu biti "dark horse" HNL-a.