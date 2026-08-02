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ZAVRŠILI NA OSMOM MJESTU

Šteta! Mladi hrvatski košarkaši porazom su se oprostili od Eura

Piše HINA,
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Šteta! Mladi hrvatski košarkaši porazom su se oprostili od Eura
Foto: Hrvatski košarkaški savez
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rvatska je u posljednjim sekundama imala priliku izboriti produžetak, ali nije iskoristila četiri slobodna bacanja

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Hrvatska muška košarkaška U18 reprezentacija završila je nastup na EuroBasketu B divizije u Rijeci na osmom mjestu nakon 81-83 (19-20, 26-12, 16-27, 20-24) poraza od Gruzije.

Najefikasniji u hrvatskim redovima bio je Tomislav Vučković sa 16 poena, Martin Salamunić dodao je 14. Mate Kvlašvili je sa 16 ubačaja predvodio Gruziju.

Filip Bilokapić minutu i 39 sekundi prije kraja izjednačio je na 81-81, a Kavlašvili potom je s dva slobodna bacanja donio Gruziji prednost 83-81. Hrvatska je u posljednjim sekundama imala priliku izboriti produžetak, ali nije iskoristila četiri slobodna bacanja pa je Gruzija sačuvala pobjedu.

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