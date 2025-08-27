Žaper je s Hajdukom prošao i ljetne pripreme, ali nije se nametnuo kod novog trenera Gonzala Garcije. Ovu sezonu provest će na posudbi u Lokomotivi, a ugovor s 'bijelima' ima do ljeta 2028.
Stigao je na Poljud kao veliko pojačanje. Hajduk sada šalje Žapera na posudbu u Zagreb...
Nogometaš Hajduka Mihael Žaper (27) privremeno će odseliti s Poljuda. Naime, splitski je klub dogovorio posudbu veznjaka, koji će tako do kraja sezone nastupiti za Lokomotivu. Podsjetimo, Žaper je u Hajduk stigao u siječnju 2023. godine, a bio je najavljen kao veliko pojačanje.
Ipak, njegovu karijeru obilježila je teška ozljeda koljena, zbog koje je završio "pod nožem" pa dugo izbivao s travnjaka. Posljednju utakmicu za "bijele" odigrao je još 17. veljače 2024. godine, kada se ozlijedio na gostovanju kod Rudeša u Kranjčevićevoj.
Iako se još prošle sezone vratio normalnim treninzima, put do oporavka nakon takve ozljede nije lagan. S Hajdukom je prošao i ljetne pripreme, ali nije se nametnuo kod novog trenera Gonzala Garcije. Ipak, Hajduk još nije digao ruke od njega, a ima ugovor s klubom do ljeta 2028. godine.
Kako saznajemo, Lokomotiva neće imati opciju otkupa Žaperova ugovora na kraju sezone, a plaću će mu i dalje isplaćivati splitski klub, koji ga želi vidjeti u starom, pravom izdanju, u kojem može biti prevaga i u sastavu Hajduka.
- Želimo puno sreće na posudbi u Zagrebu, prije svega da ga posluži zdravlje, a pri tom sigurno neće izostati ni njegovi dobri nastupi - zaključio je Hajduk u službenom priopćenju posudbe.
