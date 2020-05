Stigla je i potvrda: PPD Zagreb igrat će i u novoj Ligi prvaka

Zanimljivo je bilo danas pred Kutijom šibica, na prvoj konferenciji za medije nadolazeće sezone ili zadnjoj ove, kako god, koju je organizirao PPD Zagreb. Jasno, sve uz epidemiološke mjere. Damir Bičanić završio je svoju karijeru, ali ostaje u klubu kao direktor za međunarodne odnose i odnose s rukometnim institucijama ispala je najzvučnija vijest, ali bilo ih je još.

Dobre prvo.

- Klub je dobio službeni dopis EHF-a u kojem smo obaviješteni da smo iduće sezone sudionici elitne Lige prvaka. S obzirom da se postojeći format s 28 klubova mijenja i od sljedeće sezone je sa 16 klubova, dvije skupine po osam. Izravan plasman u tu Ligu prvaka imaju prvaci država s najboljim nacionalnim koeficijentom, točnije njih devet i to Francuska, Njemačka, Mađarska, Sjeverna Makedonija, Španjolska, Poljska, Danska, Hrvatska i Portugal. Pretpostavljam da će i drugoplasirani iz Njemačke, Francuske i Mađarske također biti tu putem pozivnica, dijeli ih se šest, a zasad ju je samo Wisla Plock zatražila. Bit će to i za nas veliki izazov jer je tu sama krema europskog rukometa - rekao je direktor kluba Vedran Šupuković koji se dotaknuo i aktualne svjetske situacije.

- Mi kao klub, a i rukomet u cjelini kao sport, nismo izolirani otok. Evidentno je da će cijeli sportski svijet osjetiti posljedice svega ovog što se događalo, ali vjerujem da u našim planovima A, B i C, kako god da se dogodi, mi ćemo biti jedan od klubova koji će egzistirati u periodu koji je pred nama na relativno visokoj razini.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Zagrebaši su već manje-više složili kostur za novu sezonu, jači, čvršći, no rade i drugi. Neki, poput Meškova, malo i bezobrazno.

- Imali smo videokonferenciju, svi sudionici Lige prvaka iz ove sezone i postignut je džentlmenski sporazum oko statusa igrača. Nema tu nikakvih tajni, klubovi već smanjuju igračima ugovore u cijeloj Europi i dogovorili smo da u slučaju da neki od klubova sudionika ovog sporazuma želi kontaktirati igrača iz drugog kluba kojem je smanjena plaća, da to ne može napraviti bez dozvole kluba. S tim su se složili svi osim Meškova koji je javno rekao da već sada gleda uzeti nekoliko igrača iz Vardara.

One koje je Zagreb ima i koji već rade na travnjaku NK Trešnjevke uskoro će dobiti društvo.

- Momčad koja je tu na okupu bez Slovenaca i našeg trenera Veselina Vujovića koji bi trebali doći idući tjedan. Dečki rade i jedva čekaju ulazak u dvorani, no čekamo statičare da dođu pregledati dvoranu i daju nam dozvolu za ulazak u nju. Naravno, to neće biti pravi rukometni treninzi jer još nema kontakta. Jako je teško, dečki trče na suho i kondicijski se pripremaju što je dobro jer su se zaležali doma ovih 30 dana. Što se tiče novih igrača, oni bi trebali doći u lipnju zbog stanova i ostalih stvari, oni su u svojim klubovima pod obavezama do 1. lipnja - kazao je glavni menadžer Božidar Jović.