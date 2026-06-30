Štimac: Livaja je jedina svijetla točka Hajduka. Nadam se da je ovo kraj za Upravu i Garciju

Odluka Hajduka da kapetana Marka Livaju udalji s priprema izazvala je podijeljene reakcije u sportskoj javnosti. Dok dio navijača i analitičara podržava potez kluba kao potvrdu trenerova autoriteta i poruku da nitko nije iznad momčadi, drugi smatraju da se prema dugogodišnjem simbolu Poljuda nije smjelo tako postupiti.

Među najglasnijim kritičarima klupske odluke našao se Igor Štimac. Bivši hrvatski reprezentativac, izbornik te nekadašnji trener i sportski direktor Hajduka već godinama otvoreno kritizira način na koji se vodi splitski klub, a u razgovoru za RTL poručio je da bi Livajin odlazak mogao imati ozbiljne posljedice.

- Ne znam što ljudi u upravi rade, o čemu razmišljaju, ali njegov odlazak je početak kraja. Kad imaš karizmatičnog igrača poput njega, moraš pronaći način. Kažu da svi igrači moraju biti isti, no ja smatram da se prema igračima koji donose takvu kvalitetu mora imati više empatije - rekao je Štimac.

Mostar: WWin Premijer liga, 36. kolo, HSK Zrinjski - FK Velez | Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Naglasio je i koliko je Livaja značio Hajduku u posljednjih nekoliko sezona. Prema njegovu mišljenju, upravo je kapetan bio glavni razlog povratka euforije među navijače i ozbiljnije borbe za naslov prvaka.

- Livaja je miljenik navijača i jedini je razlog zašto se Hajduk proteklih nekoliko sezona uopće borio za naslov. On je stvorio euforiju u Splitu i nju treba sačuvati, a bez njega je to nemoguće - istaknuo je.

Varaždin i Hajduk sastali se u 24. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Štimac je u završnici istupa još oštrije kritizirao trenera Gonzala Garcíju i klupsku upravu. Poručio je da odgovornost za dugogodišnji izostanak rezultata ne bi smjela pasti na Livaju.

- Volio bih da je ovo kraj za trenera Garciju i ovu upravu, kao i za sve loše što se događa u klubu. Promijenili su toliko sportskih direktora i trenera, a rezultat je u potpunosti izostao. Livaja je jedina svijetla točka u zadnjih 15 godina i zadnji je koji bi trebao otići iz kluba - zaključio je Štimac.