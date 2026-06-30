Vučević podržao Marka Livaju znakovitom porukom: 'Tuđi čovik nikad neće znati...'

Dok se ne stišavaju reakcije na udaljavanje Marka Livaje s Hajdukovih priprema, oglasio se i bivši sportski direktor splitskog kluba Goran Vučević. Vučević je na Instagramu objavio zajedničku fotografiju s Livajom, dodao oznaku #markolivaja te pjesmu Tomislava Ivčića "Zapivajmo noćas u konobi". Posebno je istaknuo stih "Tuđi čovik nikad neće znati što to veže dalmatinske ljude".

Foto: instagram

Nije napisao dodatno objašnjenje, ali mnogi su njegovu objavu protumačili kao simboličnu poruku podrške Hajdukovu kapetanu. Vučević se tako pridružio Luki Vuškoviću, koji se ranije također oglasio nakon događaja na pripremama. Hajduk je objavio da je Livaja ranije napustio pripreme u Sloveniji zbog kršenja klupskoga disciplinskog pravilnika i nepoštivanja pravila koja je klub odredio tijekom boravka momčadi. Klub zasad nije iznio dodatne pojedinosti niti je službeno potvrdio kakva će biti Livajina budućnost na Poljudu.

Cijeli je slučaj izazvao brojne reakcije navijača i nogometne javnosti, a Vučevićeva objava dodatno je privukla pozornost zbog njegova dugogodišnjeg odnosa s Hajdukom. Na mjesto sportskog direktora stigao je u ljeto 2025. godine, a klub ga je smijenio početkom veljače, kada ga je naslijedio Robert Graf. Bio je to njegov osmi angažman u Hajduku. Tri je puta nosio bijeli dres kao igrač, triput je vodio momčad kao trener, a u dva je navrata obnašao dužnost sportskog direktora.

Tijekom igračke karijere nastupao je i za Barcelonu, Méridu i Köln. Nakon završetka igranja radio je kao Barcelonin skaut te kao sportski direktor Al-Nassra.