Štimac: Najveća utakmica za igrače u životu, nadam se da nije zadnja. Zadovoljan sam

Zrinjski Mostar izgubio je u uzvratnoj utakmici doigravanja Konferencijske lige od Crystal Palacea 2-0 u Engleskoj i tako završio svoj put u Europi. Momčad Igora Štimca došla je s pozitivnih 1-1 u London, ali je kvaliteta engleske momčadi ipak presudila. Štimac je bio zadovoljan i komentirao susret.

Foto: David Klein/REUTERS

- Najveća utakmica za njih u životu. Nadam se da nije zadnja. Drago mi je što sam na engleskom tlu, osjetiti ponovo ovu atmosferu i veliku nogometnu kulturu. Uživali smo u utakmici - rekao je Štimac odmah nakon susreta za TNT pa kasnije dodao:

- Čuvam govor za nakon večere jer se volim obratiti aspolutno svima. Bilo je sjajno putovanje kroz Konfferencijsku ligu, sjajno putovanje za mene i moju momčad. Pravo iskustvo i odličan protivnik. Velika je razlika u kvaliteti, kao što sam ranije rekao. Napravili smo najviše što se moglo. Čekali smo šanse, nije ih bilo puno, ali to je nogomet.

Objasnio je kako svi u BiH mogu biti ponosni te je objasnio tijek utakmice.

- Mislim da svi u Bosni i Hercegovini mogu biti ponosni na nas i na to kako smo prezentirali zemlju. Odigrali smo hrabro, nema se što reći. Malo u strahu u prvom poluvremenu, nije mi se to svidjelo. Premalo smo pokušavali u tom dijelu kada smo imali čistu loptu, težili smo previše toj dugoj lopti prema naprijed, a nismo tu ispoljili dovoljno kvalitete da je zadržimo. Međutim, prezadovoljan sam drugim poluvremenom. Prezadovoljan sam onim što su momci pokazali, koliko hrabrosti, okomitosti, probijanja po bokovima... Jedan gol poništen, fina šansa Jurića na kraju za izjednačenje, ali što je tu je - zaključio je.