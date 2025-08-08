Obavijesti

Sport

Komentari 0
TRAŽI ISKUPLJENJE

Štimac nakon kiksa: Nije ovo to što želim gledati kao trener...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Štimac nakon kiksa: Nije ovo to što želim gledati kao trener...
Mostar: Konferencija za medije novog trenera HSK Zrinjski, Igora Štimca | Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Igra se i drugo poluvrijeme, a tamo ćemo tražiti svoju priliku za prolazak, rekao je Štimac uoči uzvratnog dvoboja trećeg pretkola Europske lige protiv Breidablika

Hrvatski nogometni stručnjak Igor Štimac na klupi mostarskog Zrinjskog vjeruje u prolaz iako nije bio zadovoljan nakon što je njegov tim odigrao neriješeno 1-1 protiv islandskog Breidablika u prvoj utakmici 3. pretkola Europske lige. 

- Nije ovo ono što ja želim kao trener. Vidljiv je nedostatak samopouzdanja, pogotovo kad utakmicu otvoriš mlako i s greškama - rekao je Štimac na  konferenciji za novinare komentirajući sinoćnji susret. 

BILBIJA SPASITELJ Štimac kiksao u debiju na klupi Zrinjskog, vadit će se na Islandu
Štimac kiksao u debiju na klupi Zrinjskog, vadit će se na Islandu

Dodao je kako su svi očekivali pobjedu, a na kraju je njegov klub bio zadovoljan što nisu poraženi od islandskog prvaka. 

- Nismo zadovoljni jer željeli smo bilo kakvu pobjedu - dodao je strateg Hrvatskog športskog kluba Zrinjskog. 

Prema njegovim riječima, optimizam za prolaz dalje u Europskoj ligi i plasman u posljednju rundu doigravanja daje rezultat iz prvog susreta u kojemu su se Mostarci ipak vratili s aktivnim rezultatom nakon što su Islanđani poveli.  

RIJEČKA BLAMAŽA Irci u deliriju nakon povijesne pobjede: 'Kavez na Rujevici nije mogao izdržati našu feštu...'
Irci u deliriju nakon povijesne pobjede: 'Kavez na Rujevici nije mogao izdržati našu feštu...'

- Igra se i drugo poluvrijeme, a tamo ćemo tražiti svoju priliku za prolazak - rekao je Štimac. Mostarska ekipa u domaćem prvenstvu odgodila je odigravanje i trećeg prvoligaškog susreta zbog obveza u Europi. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO HNL transferi: Gorica iz Šibenika dovela veznjaka...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Gorica iz Šibenika dovela veznjaka...

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: Modriću u Milan stiže napadač Uniteda? Šeško otputovao na liječnički
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Modriću u Milan stiže napadač Uniteda? Šeško otputovao na liječnički

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
Hajduk - Dinamo City 2-1: 'Bili' zasluženo slavili na Poljudu na krilima Durdova i Bambe
3. PRETKOLO KL-A

Hajduk - Dinamo City 2-1: 'Bili' zasluženo slavili na Poljudu na krilima Durdova i Bambe

HAJDUK - DINAMO CITY 2-1 'Bili' su na krilima sjajno raspoloženog Abdoulija Sanyanga Bambe kompletirali preokret na Poljudu i s golom viška idu na uzvrat u Albaniju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025