Štimac nakon kiksa: Nije ovo to što želim gledati kao trener...

Hrvatski nogometni stručnjak Igor Štimac na klupi mostarskog Zrinjskog vjeruje u prolaz iako nije bio zadovoljan nakon što je njegov tim odigrao neriješeno 1-1 protiv islandskog Breidablika u prvoj utakmici 3. pretkola Europske lige.

- Nije ovo ono što ja želim kao trener. Vidljiv je nedostatak samopouzdanja, pogotovo kad utakmicu otvoriš mlako i s greškama - rekao je Štimac na konferenciji za novinare komentirajući sinoćnji susret.

Dodao je kako su svi očekivali pobjedu, a na kraju je njegov klub bio zadovoljan što nisu poraženi od islandskog prvaka.

- Nismo zadovoljni jer željeli smo bilo kakvu pobjedu - dodao je strateg Hrvatskog športskog kluba Zrinjskog.

Prema njegovim riječima, optimizam za prolaz dalje u Europskoj ligi i plasman u posljednju rundu doigravanja daje rezultat iz prvog susreta u kojemu su se Mostarci ipak vratili s aktivnim rezultatom nakon što su Islanđani poveli.

- Igra se i drugo poluvrijeme, a tamo ćemo tražiti svoju priliku za prolazak - rekao je Štimac. Mostarska ekipa u domaćem prvenstvu odgodila je odigravanje i trećeg prvoligaškog susreta zbog obveza u Europi.