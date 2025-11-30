Obavijesti

DEBAKL ZRINJSKOG

Štimac nezadovoljan nakon što je Zrinjski ispustio vrh lige: Nismo bili svježi ni poduzetni

Foto: Malte Ossowski / SVEN SIMON

Znali smo da nas čekaju dva gusta bloka igrača Posušja, ali nismo bili poduzetni, izjavio je Igor Štimac nakon poraza koji je Zrinjski koštao prvog mjesta na tablici

Nogometaši Zrinjskog iz Mostara na domaćem terenu su izgubili od Posušja. Gostujuća momčad zabila je dva gola i zadala težak udarac Štimcevim igračima. Prvi gol je zabio Ivan Kukavica, bivši igrač Lokomotive, koji je i u 76. ponovno precizno zatresao mrežu. 

Tako je momčad Igora Štimca sada druga na tablici s jednim bodom zaostatka za vodećim Borcem koji ima 34 bodova. Ovo im je prvi poraz na domaćem terenu ove sezone.

- Bili smo bez one energije koja je nužna da se pobjedi ovakva utakmica. Posušje je većinu svojih utakmica odigralo dobro, ali ranije nisu imali realizaciju. Danas su pogodili iz malo šansi, a mi nismo bili svježi - rekao je Štimac nakon utakmice. 

- Znali smo da nas čekaju dva gusta bloka igrača Posušja, ali nismo bili poduzetni. Bili smo previše statični i to nas je koštalo - dodao je. 

Prije samo tri dana njegov momčad je upisala pobjedu u Konferencijskoj ligi. Pobijedili su švedski BK Häcken 2-1. 

