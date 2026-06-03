Obavijesti

Sport

Komentari 3
RAZLAZ NA POMOLU?

Štimac o ostanku u Zrinjskom: U neiskrenom odnosu neću biti...

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Štimac o ostanku u Zrinjskom: U neiskrenom odnosu neću biti...
Mostar: WWin Premijer liga, 36. kolo, HSK Zrinjski - FK Velez | Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Naša igra nije bila na razini onog što ja želim, što navijači priželjkuju, i to iz vrlo jednostavnog razloga, najkreativniji naši igrači su dugo vremena bili van stroja, rekao je bivši izbornik Hrvatske Igor Štimac

Admiral

Igor Štimac najavio je da će razgovarati s upravom mostarskog Zrinjskog o ostanku na trenerskoj klupi, nakon što su u javnost procurile informacije da su vođeni razgovori s nekoliko potencijalnih kandidata za njegovog nasljednika.

- Neću prejudicirati, ali čeka nas ozbiljan razgovor. Mogu vam reći da ja u neiskrenom odnosu neću sudjelovati - rekao je Štimac gostujući u televizijskoj emisiji Fokus Radio televizije Herceg-Bosne. 

ŠTIMAC KRITIZIRAO BIJELE 'Nemam namjeru ikad više kročiti u Hajduk. Garcia je bio šesti i ima referencu voditi ga?!'
'Nemam namjeru ikad više kročiti u Hajduk. Garcia je bio šesti i ima referencu voditi ga?!'

Hrvatski stručnjak preuzeo je Zrinjski u ljeto 2025. i vodio ga kroz vrlo zahtjevnu sezonu na četiri natjecateljska fronta. Klub se prvi put u povijesti plasirao u grupnu fazu Konferencijske lige, te je stigao do nokaut faze u kojoj je ispao od osvajača tog europskog natjecanja Crystal Palacea.  Zrinjski je pod njegovom palicom osvojio Kup Bosne i Hercegovine i Superkup, ali je u prvenstvu momčad podbacila, završivši s velikim zaostatkom za prvoplasiranim Borcem. Štimac je naglasio da se svaka odluka o budućnosti trenera mora donositi s poštovanjem prema klubu, svlačionici i navijačima.

Mostar: WWin Premijer liga, 36. kolo, HSK Zrinjski - FK Velez
Mostar: WWin Premijer liga, 36. kolo, HSK Zrinjski - FK Velez | Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

- Svi možemo biti ponosni na ono što je Zrinjski ostvario ove godine, pa sam malo tužan što se uopće diskutira ostaje li trener ili ne - dodao je. 

Priznao je da je igra njegove momčadi ove sezone bila ispod očekivanja. 

- Naša igra nije bila na razini onog što ja želim, što navijači priželjkuju, i to iz vrlo jednostavnog razloga, najkreativniji naši igrači su dugo vremena bili van stroja - rekao je. 

Štimac je istaknuo kako je Zrinjski postao dio njega te da će ostati iskreni navijač, posebice stoga jer je klub postao važan dio identiteta grada Mostara i Hrvata u BiH.  

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve počinje 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
UŽIVO Transferi: Real Madrid će dovesti desnog beka iz Intera. Bayern kupuje kod Perišića...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Real Madrid će dovesti desnog beka iz Intera. Bayern kupuje kod Perišića...

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
Hrvatska - Belgija 0-2: 'Vatreni' se okliznuli na početnoj prepreci uoči Svjetskog prvenstva
VIDEO: POGLEDAJTE GOLOVE

Hrvatska - Belgija 0-2: 'Vatreni' se okliznuli na početnoj prepreci uoči Svjetskog prvenstva

Prijateljsku utakmicu Hrvatske i Belgije na Rujevici možete gledati na Novoj TV. Gosti su pobijedili 2-0 golovima Tielemansa u prvom i Lukakua u drugom dijelu susreta

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026