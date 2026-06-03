Štimac o ostanku u Zrinjskom: U neiskrenom odnosu neću biti...

Igor Štimac najavio je da će razgovarati s upravom mostarskog Zrinjskog o ostanku na trenerskoj klupi, nakon što su u javnost procurile informacije da su vođeni razgovori s nekoliko potencijalnih kandidata za njegovog nasljednika.

- Neću prejudicirati, ali čeka nas ozbiljan razgovor. Mogu vam reći da ja u neiskrenom odnosu neću sudjelovati - rekao je Štimac gostujući u televizijskoj emisiji Fokus Radio televizije Herceg-Bosne.

Hrvatski stručnjak preuzeo je Zrinjski u ljeto 2025. i vodio ga kroz vrlo zahtjevnu sezonu na četiri natjecateljska fronta. Klub se prvi put u povijesti plasirao u grupnu fazu Konferencijske lige, te je stigao do nokaut faze u kojoj je ispao od osvajača tog europskog natjecanja Crystal Palacea. Zrinjski je pod njegovom palicom osvojio Kup Bosne i Hercegovine i Superkup, ali je u prvenstvu momčad podbacila, završivši s velikim zaostatkom za prvoplasiranim Borcem. Štimac je naglasio da se svaka odluka o budućnosti trenera mora donositi s poštovanjem prema klubu, svlačionici i navijačima.

Mostar: WWin Premijer liga, 36. kolo, HSK Zrinjski - FK Velez | Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

- Svi možemo biti ponosni na ono što je Zrinjski ostvario ove godine, pa sam malo tužan što se uopće diskutira ostaje li trener ili ne - dodao je.

Priznao je da je igra njegove momčadi ove sezone bila ispod očekivanja.

- Naša igra nije bila na razini onog što ja želim, što navijači priželjkuju, i to iz vrlo jednostavnog razloga, najkreativniji naši igrači su dugo vremena bili van stroja - rekao je.

Štimac je istaknuo kako je Zrinjski postao dio njega te da će ostati iskreni navijač, posebice stoga jer je klub postao važan dio identiteta grada Mostara i Hrvata u BiH.