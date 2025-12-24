Štimac pozirao u jakni s grbom Herceg-Bosne i znakom HOS-a

Trener hrvatskog športskog kluba Zrinjskog Igor Štimac ponovno se našao u središtu pozornosti nakon što se na društvenim mrežama pojavila fotografija koja je izazvala oštre reakcije u Bosni i Hercegovini. Na fotografiji Štimac nosi jaknu s obilježjima Herceg-Bosne, dok u rukama drži zippo upaljač s grbom HOS-a na kojem je ispisano "Za dom spremni".

Sporna fotografija objavljena je na službenom Instagram profilu hrvatskog modnog brenda Patria Eterna, koji ima hercegovačke korijene. Uz objavu su se zahvalili Štimcu i poručili kako "postoje ljudi koji ne nose samo jaknu, nego identitet", dodavši da u vremenu u kojem "nije lako biti Hrvat" stoji "uspravno, bez straha i bez srama".

Reakcije iz Bosne i Hercegovine nisu izostale. Portal Klix.ba Štimčev je potez ocijenio "blago rečeno jednom glupošću", dok je Radio Sarajevo poručio kako je riječ o još jednom primjeru nepoštovanja prema državi u kojoj radi i čiji klub trenira.

Ovo nije prvi put da se hrvatski trener ove sezone našao na meti kritika zbog javnih istupa. Ranije je na društvenim mrežama objavljivao sadržaje u kojima je govorio o "islamizaciji Europe", kritizirao pojedine medije te koristio sporne parole. Zbog takvih objava Disciplinska komisija Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine kaznila ga je novčanom kaznom od 5000 konvertibilnih maraka te uvjetnom zabranom obavljanja funkcije u trajanju od šest mjeseci.

Široki Brijeg: WWin Premijer liga Bosne i Hercegovine, NK Široki Brijeg - HŠK Zrinjski | Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Nakon izricanja kazne Štimac je poručio kako su njegove objave privatna stvar te da se ne obazire na reakcije javnosti. Naglasio je da nikada nikoga ne vrijeđa, da poštuje tuđe, ali da se ne odriče vlastitih stavova i identiteta.