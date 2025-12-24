Obavijesti

Sport

Komentari 16
PODIGAO PRAŠINU U BIH

Štimac pozirao u jakni s grbom Herceg-Bosne i znakom HOS-a

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Štimac pozirao u jakni s grbom Herceg-Bosne i znakom HOS-a
Široki Brijeg: WWin Premijer liga Bosne i Hercegovine, NK Široki Brijeg - HŠK Zrinjski | Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Ovo nije prvi put da se hrvatski trener ove sezone našao na meti kritika zbog javnih istupa. Ranije je na društvenim mrežama objavljivao sadržaje u kojima je govorio o "islamizaciji Europe"

Trener hrvatskog športskog kluba Zrinjskog Igor Štimac ponovno se našao u središtu pozornosti nakon što se na društvenim mrežama pojavila fotografija koja je izazvala oštre reakcije u Bosni i Hercegovini. Na fotografiji Štimac nosi jaknu s obilježjima Herceg-Bosne, dok u rukama drži zippo upaljač s grbom HOS-a na kojem je ispisano "Za dom spremni".

Sporna fotografija objavljena je na službenom Instagram profilu hrvatskog modnog brenda Patria Eterna, koji ima hercegovačke korijene. Uz objavu su se zahvalili Štimcu i poručili kako "postoje ljudi koji ne nose samo jaknu, nego identitet", dodavši da u vremenu u kojem "nije lako biti Hrvat" stoji "uspravno, bez straha i bez srama".

Reakcije iz Bosne i Hercegovine nisu izostale. Portal Klix.ba Štimčev je potez ocijenio "blago rečeno jednom glupošću", dok je Radio Sarajevo poručio kako je riječ o još jednom primjeru nepoštovanja prema državi u kojoj radi i čiji klub trenira.

SLAVLJE NAKON DERBIJA VIDEO Igrači Zrinjskog u transu pjevaju, a euforični Štimac viče: 'Šef časti, navalite na pivu!'
VIDEO Igrači Zrinjskog u transu pjevaju, a euforični Štimac viče: 'Šef časti, navalite na pivu!'

Ovo nije prvi put da se hrvatski trener ove sezone našao na meti kritika zbog javnih istupa. Ranije je na društvenim mrežama objavljivao sadržaje u kojima je govorio o "islamizaciji Europe", kritizirao pojedine medije te koristio sporne parole. Zbog takvih objava Disciplinska komisija Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine kaznila ga je novčanom kaznom od 5000 konvertibilnih maraka te uvjetnom zabranom obavljanja funkcije u trajanju od šest mjeseci.

Široki Brijeg: WWin Premijer liga Bosne i Hercegovine, NK Široki Brijeg - HŠK Zrinjski
Široki Brijeg: WWin Premijer liga Bosne i Hercegovine, NK Široki Brijeg - HŠK Zrinjski | Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Nakon izricanja kazne Štimac je poručio kako su njegove objave privatna stvar te da se ne obazire na reakcije javnosti. Naglasio je da nikada nikoga ne vrijeđa, da poštuje tuđe, ali da se ne odriče vlastitih stavova i identiteta.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 16
FOTO Englesku zvijezdu iz pakla ovisnosti izvukla seks bomba. Preoteo ju je Justinu Bieberu
MELEM ZA DUŠU

FOTO Englesku zvijezdu iz pakla ovisnosti izvukla seks bomba. Preoteo ju je Justinu Bieberu

Dele Alli, talentirani nogometaš čija je karijera zasjenjena traumatičnim djetinjstvom i borbom s ovisnošću i mentalnim zdravljem, u emotivnom intervjuu otkriva svoj put kroz tamu do oporavka i nade za novi početak
'Petković je imao svoje ispade i kasnio je na treninge. No jedan igrač Dinama nije mi nikad sjeo'
NIJE BILO POPUSTA

'Petković je imao svoje ispade i kasnio je na treninge. No jedan igrač Dinama nije mi nikad sjeo'

Cordoba je zakasnio na sastanak. Bio je na ploči da će igrati i prekrižio sam ga. Igrao je netko drugi. Ako ćeš mi kasniti na sastanak, kasnit ćeš na duel ili na centaršut. Jer nemaš fokus, objasnio je Bjelica
Dijeta, polifazni san, 'nevidljivi trening'... Evo zašto Modrić, Perišić i Ronaldo stare kao vino
FOTO: TAJNA DUGOVJEČNOSTI

Dijeta, polifazni san, 'nevidljivi trening'... Evo zašto Modrić, Perišić i Ronaldo stare kao vino

Modrić, Perišić i Ronaldo briljiraju u dobi u kojoj su drugi duboko u mirovini! Tajna? Nevjerojatna disciplina, posebni treninzi i dijete koje graniče sa znanošću. Ovi velikani prkose zakonima prirode

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025