Obavijesti

Sport

Komentari 0
SADA NA NIZOZEMCE

Štimac svjestan težine novog protivnika u Europi: Utrecht je velik favorit, ali mi ćemo uživati

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Štimac svjestan težine novog protivnika u Europi: Utrecht je velik favorit, ali mi ćemo uživati
Mostar: Konferencija za medije novog trenera HSK Zrinjski, Igora Štimca | Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Štimac je naglasio kako pred njim i Zrinjskim stoji puno rada, ističući da je došao zbog dugoročnog projekta u kojem klub želi ne samo osvojiti naslov, već i ostvariti iskorak na europskoj sceni, rekao je Štimac

Trener Zrinjskog Igor Štimac istaknuo je da je nizozemski Utrecht apsolutni favorit u doigravanju za nastavak natjecanja Europske lige ističući da je cilj mostarske momčadi ostvaren s izborenom europskom jeseni. 

- Mislim da je Utrecht izraziti favorit u našoj utakmici, ali to je utakmica za uživanje - rekao je Štimac u izjavi za televiziju Hrvatskog športskog kluba Zrinjski nakon pobjede protiv momčadi Breidablika

Zrinjski već sljedećeg četvrtka u Mostaru dočekuje nizozemsku momčad koja je slavila protiv švicarskog Servettea. Štimac je najavio kako će se momčad nakon kraćeg odmora 'pripremiti za jednu nogometnu predstavu sebi za dušu i našim navijačima za dušu'. Pobjedom protiv Islanđana po njemu je ostvaren prvi cilj mostarske momčadi, a to je europska jesen. 

- Ponosni smo na to. Prvi cilj za ovu sezonu je ostvaren - dodao je. 

Štimac je naglasio kako pred njim i Zrinjskim stoji puno rada, ističući da je došao zbog dugoročnog projekta u kojem klub želi ne samo osvojiti naslov, već i ostvariti iskorak na europskoj sceni te formirati mladu i energičnu momčad.

MILIJUNI SU OSIGURANI Zrinjski je osigurao europsku jesen. Evo koliko je time zaradio
Zrinjski je osigurao europsku jesen. Evo koliko je time zaradio
SLIJEDI UTRECHT Igor Štimac sa Zrinjskim izbacio Islanđane i osigurao najmanje jesen u Konferencijskoj ligi!
Igor Štimac sa Zrinjskim izbacio Islanđane i osigurao najmanje jesen u Konferencijskoj ligi!

Prvu domaću utakmicu u Premijer ligi BiH, aktualni prvak igra protiv Širokog Brijega na svome travnjaku. Zrinjski je odgodio tri susreta domaćeg prvenstva zbog europskih natjecanja. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO HNL transferi: Hajduk produžio s talentiranim krilom, Dinamo prodao Darija Špikića
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Hajduk produžio s talentiranim krilom, Dinamo prodao Darija Špikića

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: Livaković ponuđen Realu? Leipzig doveo igrača kojeg je lani htio Hajduk
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Livaković ponuđen Realu? Leipzig doveo igrača kojeg je lani htio Hajduk

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Nekad su dominirale u UFC-u, a danas zajedno snimaju sadržaj koji nije za svačije oči
UJEDINILE SNAGE

FOTO Nekad su dominirale u UFC-u, a danas zajedno snimaju sadržaj koji nije za svačije oči

Paige vanZant (30) i Maryna Moroz (33) zvijezde su ženskog MMA sporta. Dok je Paige odavno napustila UFC i okušala se u natjecanju u šamaranju, Maryna je još u toj organizaciji. No jedna i druga fokusirale su se i na snimanja u oskudnim odjevnim kombinacijama. Nedavno su skupa snimile video sličnog sadržaja koji je mnoge ostavio bez teksta

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025