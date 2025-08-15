Štimac svjestan težine novog protivnika u Europi: Utrecht je velik favorit, ali mi ćemo uživati

Trener Zrinjskog Igor Štimac istaknuo je da je nizozemski Utrecht apsolutni favorit u doigravanju za nastavak natjecanja Europske lige ističući da je cilj mostarske momčadi ostvaren s izborenom europskom jeseni.

- Mislim da je Utrecht izraziti favorit u našoj utakmici, ali to je utakmica za uživanje - rekao je Štimac u izjavi za televiziju Hrvatskog športskog kluba Zrinjski nakon pobjede protiv momčadi Breidablika.

Zrinjski već sljedećeg četvrtka u Mostaru dočekuje nizozemsku momčad koja je slavila protiv švicarskog Servettea. Štimac je najavio kako će se momčad nakon kraćeg odmora 'pripremiti za jednu nogometnu predstavu sebi za dušu i našim navijačima za dušu'. Pobjedom protiv Islanđana po njemu je ostvaren prvi cilj mostarske momčadi, a to je europska jesen.

- Ponosni smo na to. Prvi cilj za ovu sezonu je ostvaren - dodao je.

Štimac je naglasio kako pred njim i Zrinjskim stoji puno rada, ističući da je došao zbog dugoročnog projekta u kojem klub želi ne samo osvojiti naslov, već i ostvariti iskorak na europskoj sceni te formirati mladu i energičnu momčad.

Prvu domaću utakmicu u Premijer ligi BiH, aktualni prvak igra protiv Širokog Brijega na svome travnjaku. Zrinjski je odgodio tri susreta domaćeg prvenstva zbog europskih natjecanja.