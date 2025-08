Štimac: Zrinjskom puno znači moj dolazak i reputacija koju imam. Demantirat ću kritičare

U četvrtak će Zrinjski igrati utakmicu trećeg pretkola Europske lige protiv islandskog Breidablika. Protivnik im je već dobro poznat jer su s njim igrali prije dvije godine, također u kvalifikacijama za Europu. Prije pet dana klupu mostarskog kluba preuzeo je bivši izbornik Hrvatske i Indije, Igor Štimac.

Prema kladionicama, Zrinjski uoči susreta ima ulogu velikog favorita, ali Štimac je pozvao na oprez.

- Očekujem od njih maksimalan pristup i energiju, ali prije svega pamet. Igramo protiv protivnika koji nije bezazlen, koji nije atraktivan, ali je čvrst, zna igrati i može postati opasan ako ga ne “otvoriš” na vrijeme. Moramo biti pametni, strpljivi i ne srljati, ali istovremeno konkretni i okomiti - kazao je.

Novinare je zanimalo i što mu je uprava kluba poručila da treba promijeniti u odnosu na prethodnika.

- Nisam razgovarao s ljudima iz kluba o razlozima smjene. Meni je ponuđen posao kao takav. Rečeno mi je da bi klubu puno značio moj dolazak zbog reputacije i nogometnog autoriteta koji imam. Ovo je prilika za mene da demantiram one koji misle da u meni ne čuči pravi trener. Dokazao sam to mnogo puta jer u nogometu nema zadatka koji sam dobio, a nisam ostvario. Ostvarit ću i ciljeve koje Zrinjski ima, i u to budite sigurni. Dat ću sve od sebe da prije svega dignemo nogometni Mostar tamo gdje treba i gdje zaslužuje biti, jer HŠK Zrinjski je najbolji klub u Bosni i Hercegovini - rekao je Štimac.