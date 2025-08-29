Obavijesti

Sport

Komentari 1
DOLAZI I CRO COP

Stipe Miočić stiže na FNC 24 u Zagreb! Bit će gost organizacije

Piše Fabijan Hrnčić,
Čitanje članka: 2 min
Stipe Miočić stiže na FNC 24 u Zagreb! Bit će gost organizacije
Petrčane: Stipe Miočić na Sunset festivalu | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Najbolji teškaš u povijesti UFC-a bit će gost Fight Nation Championshipa, a na eventu će biti i najbolji hrvatski MMA borac ikad Mirko Cro Cop Filipović koji će biti u uglu borcu iz poluteške kategorije

Spremili smo veliko iznenađenje za sve, gost FNC-a 24 bit će Stipe Miočić. Dolazi na event i moći će ga upoznati fanovi u Areni, rekao je čelni čovjek Fight Nation Championshipa Dražen Forgač u najavi spektakla koji 6. rujna stiže u zagrebačku Arenu.

Dok su se mnogi osvježavali u moru i uživali u odmoru, FNC je spremio spektakl koji će Zagreb podignuti na noge kao nikada do sada! Nakon najvećeg događaja u povijesti organizacije, u Beogradu, vrijeme je za nešto još moćnije, žešće i nezaboravno - FNC 24 u Areni Zagreb!

BORAC IZ SLAVONIJE Bećar Žgela na FNC-u 24 u Areni Zagreb: Radio sam u šumariji pa tako snažno udaram rukama
Bećar Žgela na FNC-u 24 u Areni Zagreb: Radio sam u šumariji pa tako snažno udaram rukama

- Event je nadmašio sve prijašnje po velikom broju parametara, prije svega po broju karata. Brzo su rasprodane, za donji dio tribine gotovo nema karata, ima nešto u parteru i gornjem prstenu. Gate je najveći, interes publike je sve veći i veći. Teško da može bolje od ovog fightcarda, četiri borbe za titulu, 12 mečeva za koji ne znamo koji će biti bolji. Supersport će za borbu večeri dodijeliti nagradu od 10.000 eura, što je najveći bonus do sada - rekao je čelni čovjek organizacije.

Kraljevska titula, odnosno ona prvaka teške kategorije, ulog je u glavnoj borbi večeri, u kojoj će se boriti prvak iz Pule Ivan Vitasović (33, 13-6-1) protiv srpskog izazivača Darka Stošića Hammera (33, 21-7).

- Darko je jedan od ponajboljih protivnika u mojoj karijeri. Naravno da mi je Miran Fabjan dao nekoliko savjeta o njemu. Taktika? Ne mogu vam je otkriti, jasno, ali sve će se vidjeti u kavezu - objasnio je prvak, a nadovezao se Stošić:

- Ovaj će put u mojem kutu biti i Luka Jelčić, tako da i mi imamo taktiku, prvi put, ha ha - objasnio je kroz šalu srpski borac.

Titulu u poluteškoj kategoriji branit će Matej Batinić (33, 20-5), koji trenira kod legendarnog Mirka Filipovića. Batiniću će Mirko biti u kutu, a Cro Cop će biti i gost organizacije, pa će se dva najbolja hrvatska MMA borca ponovno družiti.

- Ne mogu ni opisati što svaki dan znači trenirati s Mirkom, iznimna je čast. Prije sam bio jak u glavi, ali otkad radim s Mirkom, to je otišlo na još višu razinu - zaključio je Batinić, koji titulu brani protiv slovenskoga Kubanca Andresa Ramosa (31, 6-1), koji trenira kod još jedne MMA ikone, Zelga Galešića u pulskom Trojan Teamu.

NA FNC-U 24 Najveći ispit za Croatu! Pojas će braniti protiv Nijemca, jednog od najboljih lakaša u Europi
Najveći ispit za Croatu! Pojas će braniti protiv Nijemca, jednog od najboljih lakaša u Europi

Francisco Barrio Croata (36, 15-4) branit će titulu lake kategorije, a u kavez se vraća i još jedan miljenik domaće publike, Filip Pejić Nitro (33, 16-9-2). 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Strani transferi: Xavi Simons potpisao za Tottenham, Newcastle pronašao napadača
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Xavi Simons potpisao za Tottenham, Newcastle pronašao napadača

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Najseksi odbojkašicu su napadali zbog veličine grudi: 'Pitaju me jesu prave, ljute me'
OSTAVILA JE SPORT

FOTO Najseksi odbojkašicu su napadali zbog veličine grudi: 'Pitaju me jesu prave, ljute me'

Kayla Simmons (29) nastupala je za momčad sveučilišta, veselila se profesionalnoj karijeri, ali na kraju je od toga odustala. Kaže da su sa sveučilišta tražili od nje da obriše svoje seksi fotografije
Dinamu jako težak ždrijeb u Europskoj ligi, Rijeka imala više sreće u Konferencijskoj!
ŠTO KAŽETE?

Dinamu jako težak ždrijeb u Europskoj ligi, Rijeka imala više sreće u Konferencijskoj!

"Modri" će na Maksimiru dočekati Real Betis, Celtu Vigo, Fenerbahče i FCSB, a u goste ide Lilleu, Maccabiju iz Tel Aviva, Midtjyllandu i Malmöu. Rijeka doma igra protiv Sparte Prag, Celja i AEK-a Larnace, a ide u goste Šahtaru, Lincolnu i Noahu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025