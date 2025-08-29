Stipe Miočić stiže na FNC 24 u Zagreb! Bit će gost organizacije

Spremili smo veliko iznenađenje za sve, gost FNC-a 24 bit će Stipe Miočić. Dolazi na event i moći će ga upoznati fanovi u Areni, rekao je čelni čovjek Fight Nation Championshipa Dražen Forgač u najavi spektakla koji 6. rujna stiže u zagrebačku Arenu.

Dok su se mnogi osvježavali u moru i uživali u odmoru, FNC je spremio spektakl koji će Zagreb podignuti na noge kao nikada do sada! Nakon najvećeg događaja u povijesti organizacije, u Beogradu, vrijeme je za nešto još moćnije, žešće i nezaboravno - FNC 24 u Areni Zagreb!

- Event je nadmašio sve prijašnje po velikom broju parametara, prije svega po broju karata. Brzo su rasprodane, za donji dio tribine gotovo nema karata, ima nešto u parteru i gornjem prstenu. Gate je najveći, interes publike je sve veći i veći. Teško da može bolje od ovog fightcarda, četiri borbe za titulu, 12 mečeva za koji ne znamo koji će biti bolji. Supersport će za borbu večeri dodijeliti nagradu od 10.000 eura, što je najveći bonus do sada - rekao je čelni čovjek organizacije.

Kraljevska titula, odnosno ona prvaka teške kategorije, ulog je u glavnoj borbi večeri, u kojoj će se boriti prvak iz Pule Ivan Vitasović (33, 13-6-1) protiv srpskog izazivača Darka Stošića Hammera (33, 21-7).

- Darko je jedan od ponajboljih protivnika u mojoj karijeri. Naravno da mi je Miran Fabjan dao nekoliko savjeta o njemu. Taktika? Ne mogu vam je otkriti, jasno, ali sve će se vidjeti u kavezu - objasnio je prvak, a nadovezao se Stošić:

- Ovaj će put u mojem kutu biti i Luka Jelčić, tako da i mi imamo taktiku, prvi put, ha ha - objasnio je kroz šalu srpski borac.

Titulu u poluteškoj kategoriji branit će Matej Batinić (33, 20-5), koji trenira kod legendarnog Mirka Filipovića. Batiniću će Mirko biti u kutu, a Cro Cop će biti i gost organizacije, pa će se dva najbolja hrvatska MMA borca ponovno družiti.

- Ne mogu ni opisati što svaki dan znači trenirati s Mirkom, iznimna je čast. Prije sam bio jak u glavi, ali otkad radim s Mirkom, to je otišlo na još višu razinu - zaključio je Batinić, koji titulu brani protiv slovenskoga Kubanca Andresa Ramosa (31, 6-1), koji trenira kod još jedne MMA ikone, Zelga Galešića u pulskom Trojan Teamu.

Francisco Barrio Croata (36, 15-4) branit će titulu lake kategorije, a u kavez se vraća i još jedan miljenik domaće publike, Filip Pejić Nitro (33, 16-9-2).