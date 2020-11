Stipić: Bila je ovo jako nesretna utakmica, moram to prespavati; Primorac: Imali smo malo sreće

Ne znam jesam li ikad vodio utakmicu u kojoj se dosta nesretnih okolnosti izdešavalo, rekao je nakon utakmice trener Slaven Belupa, dok je strateg Hajduka potvrdio da je sreće bilo, ali je Hajduk ipak zasluženo slavio

<p>Iz naše perspektive jako nesretna utakmica. Jako dobro prvo poluvrijeme, dosta se toga dogodilo - ozljede, autogol. Dominirali smo u prvom dijelu i primili nesretni gol, to te malo poremeti. Pokušali smo u nastavku čovjek na čovjeka po cijelom terenu, a tu je još vidljivija bila jačina Hajduka. U petak imamo novu priliku, rekao je nakon poraza od Hajduka (2-0) trener Slaven Belupa, Tomislav Stipić.</p><p>Nakon odličnih utakmica protiv jačih protivnika i remija s Hajdukom, Dinamom i Osijekom u ovoj sezoni, na domaćem terenu protiv 'bilih nisu uspjeli doći ni do boda. Hajduk se probudio krajem prvog poluvremena i u drugom dominantnom igrom zasluženo slavio.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Boro Primorac u Hajduku</strong></p><p>- Slažem se s Tomislavom, imali smo dosta problema 20 minuta. Bila je to jedna dobra ekipa koja se jako dobro brani, imali smo malo i sreće te prvo poluvrijeme završili jako dobro, drugo kontrolirali i na kraju zasluženo pobijedili - rekao je trener Hajduka Boro Primorac pa nastavio o Nayiru koji je zabio prvijenac, ali i propustio odličnu priliku:</p><p>- Umut je mogao dati još koji gol, ali zadovoljan sam kako smo igrali. Imali smo šanse, nismo primili gol što je vrlo važno za mene i to je dobro za sljedeće utakmice.</p><p><strong>Stipe Bačelić-Grgić</strong> ozlijedio se u ranoj fazi utakmice pa je umjesto njega ušao Krstanović koji se ozlijedio u drugom poluvremenu pa je i on morao napustiti igru.</p><p>- Ne znam jesam li ikad vodio utakmicu u kojoj se dosta nesretnih okolnosti izdešavalo. Moram ovo prespavati da vidim što s tim, Krstanović je morao rano u igru pa onda rano iz igre zbog ozljede, ali što je - tu je - pojasnio je Stipić.</p><p>Hajduk nova utakmica čeka već za tri dana kad na Kranjčevićevoj gostuju kod Lokomotive, dok Slaven za tjedan dana gostuje kod Šibenika.</p><p>- Lokomotiva je dobra ekipa, gledao sam ih jučer. Mi ostajemo u Zagrebu, a cilj je dobro odmoriti igrače i spremiti se za sljedeću utakmicu - zaključio je strateg Hajduka.</p>