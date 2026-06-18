Stipić za 24sata: Jednu stvar ne mogu nikako shvatiti! Pa ovih 4-2 nama je povoljan rezultat

Tomislav Stipić, donedavni trener Vukovara, bio je gost u emisiji 24sata prije i nakon poraza od Engleske 4-2 u Dallasu u prvom kolu skupine L. Za Engleze su pogađali Kane dva puta, Bellingham i Rashford, a za 'vatrene' Baturina i Musa.

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Bio je u pravu i prije susreta vidjevši u kojoj će formaciji Hrvatska izaći na teren.

- Prije svega s ovom formacijom odajemo našu ulogu. Mi smo svjesno prihvatili ulogu autsajdera. Vidimo Engleze kao favorite. Izabrali smo formaciju s kojom se ja ne mogu identificirati, nije mi drago kad se Hrvatska podredi nekome. Prije smo imali 4-2-3-1 gdje smo držali loptu... Sad nekako u ovoj utakmici bježimo od tog identiteta, ja se s tim ne mogu sprijateljiti, nemam dobar osjećaj.

Svjestan je bio da Hrvatska teško može s ovakvom filozofijom protiv nadmoćnih Engleza.

- Navikli smo gledati Hrvatsku u 4-2-3-1, gdje vrijednosti Hrvatske dolaze do izražaja. Od toga smo danas odstupili, idemo se svjesno 60 posto utakmice braniti i onda ćemo pokušati nešto preko kontranapada. Kad osvojimo loptu, trebamo je zadržati, jer možemo se odmoriti, onda dajemo ritam utakmici. Bit će jako zanimljivo vidjeti Hrvatsku da radi nešto na što nije navikla.

Stipić se slaže da je Dalić iznenadio sve te da je očekivao ovakav ishod kao što je i prije utakmice spomenuo.

- Vjerujem da je izbornik sve iznenadio. Nikad ne bih ovo odgonetnuo prije utakmice; da ćemo ovako stalno biti u natrčavanju s Englezima. Mi smo u prvom poluvremenu igrali asimetričan nogomet; branili smo se u formaciji 4-4-2, a napadali bismo zatim s trojicom. Ovakvu Hrvatsku nisam očekivao. Ovakav nogomet Hrvatska protiv ovakve reprezentacije ne može igrati jer protivnik nam je u mislima, pokretu i izvedbi brži. Ne znam zašto smo išli u takav rizik, ali činjenica je da smo ih razveselili jer su se oni u takvim situacijama puno bolje snalazili.

Smatra da smo stajali previsoko i iza zadnje linije je bilo previše prostora za engleska krila.

- Kad god bismo se digli visoko, ostavili bismo puno prostora za njihove igrače. Sve je preriskantno izgledalo kroz cijeli susret. Oni imaju jako puno brzine gore i jednoga Kanea koji se spušta u prazan prostor. Oni su nas navlačili s posjedom u zadnjoj trećini i zatim su brzo napadali dubinu i dolazili iza naše zadnje linije. To je za nas jednostavno bilo prebrzo. Ovaj rezultat je ispao i jako povoljan za nas. Trebali smo igrati 4-2-3-1 formaciju, ali zadnju liniju povući 20 metara iza da budemo kompaktni i da budemo jedan bliže drugome; ako jedan ispadne da drugi može pomoći. Ovako kad je jedan ispao, drugi suigrač je bio daleko nažalost.

Korneri su bili veliki problem za nas.

- Kad branite korner ili defenzivni prekid, onda prvo slijedi organizacija, podjela uloga i tim mora izgledati homogeno i disciplinirano. Tu se mora znati što svatko mora raditi, a mi kod prva četiri kornera primimo dva gola i damo im dvije stopostotne šanse. To ne mogu nikako shvatiti.

Promjena sistema na sredini drugog dijela donijela je puno u napadačkom smislu.

- Obrana mi je izgledala isto kao i prethodnoj formaciji jer smo se isto branili. Faza obrane mi nije izgledala dobro, ali u napadu smo bili malo bolji. U napadu smo imali bolju raspodjelu igrača po terenu. Imali smo prirodne pozicije za njihove profile i to je bolje izgledalo onda. Sve je to davalo nek naznake, ali nedovoljno.

Nije mu jasno kako smo mi kao tjelesno nadmoćni bili slabiji u skok igri.

- Mi smo tjelesno veći, ali kod kornera smo izgledali neorganizirano i nedisciplinirano. Mora biti timski duh i timska disciplina prisutna da pobijedite na utakmici.

Livaković je po njemu bio najbolji pojedinac kod nas.

- Stalno je bio u tonusu, reagirao i nogama i rukama i bio naš najbolji pojedinac. To nikako nije dobar znak. Baturina je bio jako dobar individualno. Najbolje se snalazio kad je bio u sredini, a kad se prebacio na krilo tad je već energetski bio pao i nije mogao doprinijeti ništa. Međutim, kad dopustite protivniku u 10 minuta (početak drugog dijela, op. a.) toliki broj šansi, vidi se da nismo dobro otvorili drugi dio, ni energetski, ni taktički. Ponavljam, rezultat je na kraju ispao i povoljan za nas. Trudili smo se, dali sve od sebe, ali nedostajala je iskra koja nas je krasila i energija jednostavno su nedostajali.

Foto: YouTube/24sata

Tuchel je za sve imao plan i Englezi su se svjesno povlačili i napadali.

- Oni i kad se povuku, to je sve dio plana. To nije stihijski potez, gubljenje glave, davanje Hrvatskoj kontrole jer oni kad su u niskom bloku, oni su kompaktni. Oni s time imaju jedan cilj, da nakon osvojene lopte uključe svoje brzance i lijevo i desno na osvajanje prostora za kontranapad. Tako su zabili treći gol kad su Gvardiola izvukli i pretrčali ga. Oni jednostavno mogu igrati visoki presing jer imaju brzinu, dinamiku i dobro razrađen plan kako i kad to izvesti. Oni su ekipa koja je i kad je defenzivno podređena je opasna jer imaju kvalitetu. Oni i na lopti izgledaju dobro, stvarno su kompletni.

Englezi su se danas štedjeli.

- Oni su danas igrali koliko im je trebalo. Na terenu su osjetili da su mnogo bolji i samo je bilo pitanje vremena kad će oni doći u vodstvo. Bili smo jednostavno prehrabri u fazi obrane.

Ne razumije zašto je Modrić izašao iz igre u drugome dijelu.

- Kovačić mi se jako svidio. Ušao je s klupe i držao konce naše igre. Ne znam zašto je Modrić izašao; je li bilo do njega ili do intenziteta utakmice gdje smo mi stalno vršili presing i on se potrošio. Ne znam koji je razlog i nije mi jasno zašto je kapetan tako rano izašao.

Najavio je i buduće susrete.

- Protiv Gane nešto ofenzivnije, a protiv Paname još više ofenzive, ali protiv Engleza se jednostavno morate podrediti.