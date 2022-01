Mislim da ne moram više ništa dokazivati i to je jedan od razloga zašto se želim boriti protiv Stipe Miočića u svom idućem nastupu. Vjerujem da bi to bio odličan ‘matchup’ za fanove, ali i za nas dvojicu. On je nekako više hrvač, ali i ja sam više hrvački orijentiran također. Bila bi to odlična, zabavna borba, rekao je u gostovanju kod Ariela Helwanija treći UFC-ov izazivač na teškaškoj ljestvici Derrick ‘Black Beast’ Lewis (35, 26-8-1).

Borac iz Teksasa u posljednjem je meču završio bajku Chrisa Daukausa (32, 12-4) koji je već vidio borbu policajca i vatrogasca jer se želio boriti sa Stipom nakon pete pobjede u nizu u najjačem svjetskom kavezu, ali do nje nije došlo pa je to mjesto preuzeo Lewis koji ga je nokautirao u prvoj rundi.

– Posljednji meč mi je pomogao. Bila je to velika razlika u iskustvu, a ja sam napokon htio ući u tjedan uoči borbe, bez da si namećem pritisak. Osjećaj je bio sjajan. Planiram to nastaviti raditi do kraja karijere, jednostavno otići tamo i uživati – osvrnuo se ‘Black Beast’ na meč protiv Daukausa pa nastavio o mogućem okršaju protiv Miočića:

– Borio sam se gotovo sa svima iz top 10. On bi bio novo lice za mene, nova krv, a vjerujem da bi ja bio veliki autsajder u tom meču. Tako mogu svojim fanovima vratiti novac koji su izgubili mojom borbom protiv Ganea – zaključio je američki borac.

Podsjetimo, Stipe (39, 20-4) je posljednji put u kavezu bio u ožujku prošle godine kad je izgubio titulu teške kategorije protiv današnjeg prvaka Francisa ‘Predatora’ Ngannoua (35, 16-3). Francuz brani titulu protiv sunarodnjaka i privremenog prvaka Ciryla Ganea (31, 10-0) 22. siječnja, a ne zna se što se zapravo događa sa Stipom.

Na društvenim mrežama objavljuje fotografije s posla, borbe se i ne spominju, a rekao je da se namjerava vratiti. Samo je pitanje – kad…