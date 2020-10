Kramarić: Da, pozitivan sam, ne znam gdje sam pokupio virus, nisam bio na Kovačićevoj večeri

Mateo Kovačić pripremio je nakon utakmice s Francuzima večeru da proslavi rođenje sina. No, ni Kramarić ni Budimir na njoj nisu bili...

<p>A je, istina je. Ne znam šta da vam kažem, ne znam gdje sam i kako to pokupio. Nemam temperaturu, a imam tek neke minimalne simptome. Osjećam se dobro, a jučer sam obavio to testiranje, javio nam se iz Njemačke <strong>Andrej Kramarić</strong> koji je po povratku u klub saznao da je pozitivan na korona virus.</p><p>Prvo <a href="https://www.24sata.hr/sport/gdje-sam-se-zarazio-to-ne-mogu-znati-sad-cekamo-drugi-nalaz-722472">Ante Budimir</a>, a onda i <strong>Andrej Kramarić</strong>. Korona virus uvukao se u hrvatsku nogometnu reprezentaciju, pa je u kockastim redovima zavladala panika. I sada se svi naši igrači diljem Europe testiraju u svojim klubovima, vidjet ćemo tko će uopće od njih ovog vikenda biti na raspolaganju svojim trenerima.</p><p>Procurila je i priča da je nakon utakmice s Francuzima ponosni otac <strong>Mateo Kovačić</strong> organizirao večeru da proslavi rođenje sina. No, zaraženi dvojac ondje nije bio.</p><p>- Nisam bio ni na kakvoj večeri - rekli su i Krama i Budimir.</p><p>Hrvatski reprezentativci su tijekom listopadskih obveza (utakmice sa Švicarskom, Švedskom i Francuskom) čak tri puta testirani na koronu, a neki od njih poput Josipa Brekala dodatne su preglede napravili i prije samog dolaska u reprezentaciju. I svi su testovi redom bili negativni o čemu se oglasio i Hrvatski nogometni savez:</p><p>- Upoznati smo s Budimirovim pozitivnom testom po povratku u klub. U ovom trenutku nemoguće je reći kada i gdje se on zarazio, no možemo naglasiti da su svi igrači i svi članovi stožera bili negativni na sva tri testiranja koje smo imali tijekom ovog okupljanja, a koje je provodio službeni Uefin partner za testiranje, Synlab, kao i da su svi poštivali propisane epidemiološke mjere. O situaciji su obaviješteni i klubovi naših reprezentativaca te Francuski nogometni savez, a naša liječnička služba je u kontaktu i s nadležnom epidemiološkom službom RH - stoji u priopćenju HNS-a.</p><p>No, negdje je ipak 'procurilo', virus je ušao u hrvatske redove. Šteta, Ante Budimir ovih je dana trebao debitirati za Osasunu, dok Andrej Kramarić igra u sjajnoj formi i prvi je strijelac njemačke Bundselige. I sada će obojica, jedno vrijeme, morati na 'čekanje'. Loše su ovo vijesti za same igrače, ali i hrvatski nogomet. Pitanje je kada će obojica biti na raspolaganju Zlatka Dalića, u kakvom stanju će stići na reprezentativno okupljanje u studenom.</p><p>Za sada su poznata tek dva imena naših zaraženih reprezentativaca, plašimo se da tu cijeloj priči neće biti kraj. I da ćemo do kraja dana ili najkasnije sutra saznati kako je još neki 'vatreni' popustio pod pritiskom korone. Za sada su to sve nagađanja, ali očito kako je korona ozbiljno zahvatila hrvatsku reprezentaciju.</p><p><strong>POGLEDAJTE 24 PITANJA S KRAMARIĆEM:</strong></p>