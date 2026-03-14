DINAMO - SLAVEN (17.15)

Stiže nova prilika dvojici igrača: Jedan je odbio transfer na zimu, a drugi mora biti puno opasniji!

Piše Hrvoje Tironi,
Stiže nova prilika dvojici igrača: Jedan je odbio transfer na zimu, a drugi mora biti puno opasniji!
Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Marko Soldo odbio je ove zime transfer u Češku, pa u Maksimiru počeo dobivati ozbiljniju minutažu. I sada je na dobrom putu, svi vjeruju kako se u njega isplati vjerovati i sljedeće sezone...

Dinamo danas, prvenstvenim dvobojem sa Slaven Belupom (Maksimir, od 17.15 sati), ulazi u završnicu domaće sezone. Nogometaši Marija Kovačevića mirno plove prema novom naslovu prvaka, trenutačno drugoplasiranom Hajduku bježe 10 (ne)dostižnih bodova. I cijelu situaciju mirno drže u svojim rukama, u Maksimiru konačno vlada mir.

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a
Zagrepčani u posljednje vrijeme djeluju prilično dominantno na domaćoj sceni, u hrvatskom nogometu im još od početka studenoga nitko nije ni blizu. Dinamo je od 9. studenoga i poraza u Puli (Istra 2-1) do današnjeg dana u 14 dvoboja (12 u HNL-u i dva u Kupu) nanizao 12 pobjeda i dva remija (Hajduk i Rijeka).

POGLEDAJTE GALERIJU Prije točno 19 godina ovaj je mladić ljudima punio tankove. Te cijene danas su nezamislive
Prije točno 19 godina ovaj je mladić ljudima punio tankove. Te cijene danas su nezamislive

Trener Dinama u tom je periodu "probudio" veliki dio igrača iz drugog plana, svakim danom sve bolje djeluju Stojković (stigao i na pretpoziv Zlatka Dalića), Galešić, Vidović, Topić, Soldo... Priliku konačno dobivaju i mladi igrači, sve više minuta dobivaju Varela, Mikić i Šunta, seniorske minute okusili su i Zebić i Radoš. I to veseli sve u Maksimiru.

KAKO NA SLAVEN? Dinamo opet bez najvažnijeg igrača, bez njega rezultati pate!
Dinamo opet bez najvažnijeg igrača, bez njega rezultati pate!

Kovačević danas na raspolaganju neće imati kartonirane Mišića i Bakrara, priliku od prve minute opet će dobiti Soldo i Topić. Soldo je u proljetnom dijelu sezone postao prilično zahvalna opcija "modrih", igra u kontinuitetu, za sada ima tri gola i jednu asistenciju, sve više pokazuje kako mu se isplati vjerovati.

Susret Dinama i Real Betisa u 6. kolu Europske lige
Mladi Dinamov veznjak napravio je ove zime dobar potez odbivši transfer u Češku (željela ga je Sigma Olomouc), Soldo se želio izboriti za više minuta u Maksimiru, to mu je na kraju uspjelo. Kovačević u njega ima veliko povjerenje, a kako danas neće biti Mišića, Soldo će dobiti važnu ulogu u sredini terena.

DRUGI KRUG IZBORA Jedan od ovih osam bit će novi dres Dinama. Koji je najljepši?
Jedan od ovih osam bit će novi dres Dinama. Koji je najljepši?

Fran Topić je jedan od igrača koji pokazuje "ono nešto", dobro djeluje na desnom krilu, puno sudjeluje u kreaciji igre, ali mu još nedostaje konkretniji učinak. U dosadašnjih je 16 dvoboja zabio dva gola, četiri puta asistirao, a "highlight" dosadašnje karijere imao je lijepom asistencijom za Belju u domaćem ogledu s Genkom.

VLADA POMAMA 'Wunderkind' Osijeka velika je želja Dinama, prati ga i Hajduk
'Wunderkind' Osijeka velika je želja Dinama, prati ga i Hajduk

Soldo i Topić danas će dobiti novu priliku za dokazivanje, nove minute za uvjeravanje maksimirskih vlastodržaca kako i sljedeće sezone zaslužuju (ozbiljne) minute u ovoj momčadi. Kovačević bi protiv Slaven Belupa mogao odmoriti još neke važne karike, Perez Vinlöf bi na lijevoj strani opet mogao zaigrati ispred Gode, Galešić dobiti nove minute umjesto Sergija Domingueza. Možda konačno priliku za odmor dobije i iskusni Scott McKenna, sve je moguće. 

Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
Prije točno 19 godina ovaj je mladić ljudima punio tankove. Te cijene danas su nezamislive
Prije točno 19 godina ovaj je mladić ljudima punio tankove. Te cijene danas su nezamislive

Nogometaši Dinama sudjelovali su u promotivnoj kampanji nacionalne naftne kompanije na današnji dan 2007. na jednoj pumpi u Zagrebu. Građanima su gorivo točili Modrić, Eduardo, Pokrivač, Chago...
SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica play-offa i Hrvatske
SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica play-offa i Hrvatske

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve počinje 11. lipnja, a finale je 19. srpnja

