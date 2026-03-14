Stiže nova prilika dvojici igrača: Jedan je odbio transfer na zimu, a drugi mora biti puno opasniji!

Dinamo danas, prvenstvenim dvobojem sa Slaven Belupom (Maksimir, od 17.15 sati), ulazi u završnicu domaće sezone. Nogometaši Marija Kovačevića mirno plove prema novom naslovu prvaka, trenutačno drugoplasiranom Hajduku bježe 10 (ne)dostižnih bodova. I cijelu situaciju mirno drže u svojim rukama, u Maksimiru konačno vlada mir.

Zagrepčani u posljednje vrijeme djeluju prilično dominantno na domaćoj sceni, u hrvatskom nogometu im još od početka studenoga nitko nije ni blizu. Dinamo je od 9. studenoga i poraza u Puli (Istra 2-1) do današnjeg dana u 14 dvoboja (12 u HNL-u i dva u Kupu) nanizao 12 pobjeda i dva remija (Hajduk i Rijeka).

Trener Dinama u tom je periodu "probudio" veliki dio igrača iz drugog plana, svakim danom sve bolje djeluju Stojković (stigao i na pretpoziv Zlatka Dalića), Galešić, Vidović, Topić, Soldo... Priliku konačno dobivaju i mladi igrači, sve više minuta dobivaju Varela, Mikić i Šunta, seniorske minute okusili su i Zebić i Radoš. I to veseli sve u Maksimiru.

Kovačević danas na raspolaganju neće imati kartonirane Mišića i Bakrara, priliku od prve minute opet će dobiti Soldo i Topić. Soldo je u proljetnom dijelu sezone postao prilično zahvalna opcija "modrih", igra u kontinuitetu, za sada ima tri gola i jednu asistenciju, sve više pokazuje kako mu se isplati vjerovati.

Susret Dinama i Real Betisa u 6. kolu Europske lige | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Mladi Dinamov veznjak napravio je ove zime dobar potez odbivši transfer u Češku (željela ga je Sigma Olomouc), Soldo se želio izboriti za više minuta u Maksimiru, to mu je na kraju uspjelo. Kovačević u njega ima veliko povjerenje, a kako danas neće biti Mišića, Soldo će dobiti važnu ulogu u sredini terena.

Fran Topić je jedan od igrača koji pokazuje "ono nešto", dobro djeluje na desnom krilu, puno sudjeluje u kreaciji igre, ali mu još nedostaje konkretniji učinak. U dosadašnjih je 16 dvoboja zabio dva gola, četiri puta asistirao, a "highlight" dosadašnje karijere imao je lijepom asistencijom za Belju u domaćem ogledu s Genkom.

Soldo i Topić danas će dobiti novu priliku za dokazivanje, nove minute za uvjeravanje maksimirskih vlastodržaca kako i sljedeće sezone zaslužuju (ozbiljne) minute u ovoj momčadi. Kovačević bi protiv Slaven Belupa mogao odmoriti još neke važne karike, Perez Vinlöf bi na lijevoj strani opet mogao zaigrati ispred Gode, Galešić dobiti nove minute umjesto Sergija Domingueza. Možda konačno priliku za odmor dobije i iskusni Scott McKenna, sve je moguće. 