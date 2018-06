'Što bi u Vinjanima rekli: Nu ti nedilje, al ga je Ante sastavija!'

Hrvatska je slavila i u drugoj utakmici u skupini. U Nižnjem Novgorodu Vatreni su pregazili Messijevu Argentinu 3-0, a u studiju HTV-a susret su analizirao Joško Jeličić, Robert Prosinečki i Stipe Pletikosa.

- Napokon smo postali momčad. Stabilni smo u obrani, kontroliramo posjed, iskorištavamo sve što nudi protivnik... Daliću, ti si čudo! - poručio je euforični Jeličić pa nastavio u istom tonu:

- Brozović više nije hrvatski Lampard, nego bi Lampard trebao reći da je engleski Brozović! Mandžukić nije zabio, ali je bio fantastičan, kao i Vida. U dvije utakmici dozvolili smo samo jednu šansu, onu Meze, ostalo su bile individualne pogreške. Možemo igrati reaktivni nogomet ili kroz posjed, imamo takvu širinu kakvu dugo nismo imali. Igramo nogomet idealan za ovakva natjecanja.

Komentirao je Jeličić i golčinu Modrića.

- Ovaj gol Modrića podsjeća me na njegovu prekretnicu u karijeri kada je na isti način zabio na Old Traffordu. No, vratio bih se na Dalićevu prvu utakmicu, u Ukrajini, kada je pronašao idealnu poziciju Rakitiću. Ovo je samo vrhunac dovođenja igrača u njihove najoptimalnije pozicije - rekao je Jeličić, koje je oduševio i Ante Rebić:

- Rekli bi u njegovim Vinjanima Donjim: Nu ti nedilje al ga sastavi!

Prosinečki: Stvara se nešto veliko

Robert Prosinečki uvjeren je kako ova generacija može nadmašiti vatrene:

- Očekivali smo ovo! Svi su igrali jedno za drugo, a kvaliteta je došla do izražaja u drugom poluvremenu. U treću utakmicu moramo ući bez euforije. Messi je i dalje najbolji igrač na svijetu, no danas nije napravio ništa jer je bio blokiran. Svi su trčali i borili se za lopte, posebne pohvale veznom redu - rekao je Prosinečki i nastavio:

- Godinama pričamo da imamo nešto veliko, a čini se da je baš ovo trebalo da se sve poveže. Možda je čak i odlazak Kalinića bio ključan jer je olakšao situaciju Mandžukiću!"

Isplati li se kalkulirati s protivnikom u idućoj fazi?

- Možemo pobijediti Francuze, ali logično je da želimo igrati protiv Danske , ako je moguće - dodao je Prosinečki.

Stipe Pletikosa priključio se pohvalama izborniku:

- Mislim da smo pametno otvorili utakmicu i nismo jurili na visoki presing. Kada smo osjetili njihove slabosti, izvrsno smo ih iskoristili, posebno prostor iza leđa Acune i Pereza. Svaka čast izborniku!

Pa jel moramo gledati Sampaolijev dekolte?

- Dečki su pokazali da se radi o generaciji koja može napraviti iskorak. Vidljiv je karakter momčadi i spremnost na ostvarenje velikog rezultata.

Za kraj se Joško Jeličić našalio s izgledom argentinskog izbornika Jorgea Sampaolija koji je u uskoj majici ponosno pokazivao brojne tetovaže:

- Pa zar ne postoje nikakve zabrane?! Ovako mu moramo gledati dekolte cijelu večer...

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.