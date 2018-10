Što Dinamu treba za prolazak i koga može izvući u ždrijebu?

Dinamo je na pragu prvog plasman u europsko proljeće nakon 48 godina! Pobjeda 2:1 u Trnavi možda već i sama po sebi bude dovoljna, jer plavi imaju devet bodova, šest više od trećega u skupini!

Remijem u Maksimiru protiv Spartaka, Dinamo bi imao dva kola prije kraja šest bodova više od barem dva suparnika, što znači da bi samo luda teorija i krug od tri momčadi s deset bodova, uz negativnu gol-razliku, mogao izbaciti plave.

Preciznije: Ako Dinamo i Spartak remiziraju, a Anderlecht pobijedi u Istanbulu, otpast će Slovaci, ali teoretski Fener i Anderlecht mogu preskočiti Dinamo.

No, ako Anderlecht ne pobijedi u Turskoj, Dinamu će i bodom za dva tjedna već nakon 4. kola osigurati proljeće! Otkako se Europska liga igra u ovakvom formatu, čak šest puta ni deset bodova nije bilo dovoljno za prolazak!

To se, primjerice, dogodilo Tottenhamu i PSG-u.

Gledajući samo drugoplasirane momčadi u svim skupinama u devet sezona EL, one su osvajale prosječno 9,76 bodova. No, to samo znači da bi plavima dva boda iz preostala tri kola bila dovoljna da i matematički prođu, ali i ovih devet može biti dovoljno.

Raspored do kraja:

8. studenoga: Dinamo - Spartak

29. studenoga: Fenerbahče - Dinamo

13. prosinca: Dinamo - Anderlecht

Kad je ždrijeb nokaut faze i koga Dinamo može izvući?

Prva nokaut faza Europske lige je šesnaestina finala, a u toj fazi ne mogu se sučeliti dvije momčadi iz iste skupine prvoga dijela niti iz iste države.

Nositelji u ždrijebu bit će 12 pobjednika skupina i četiri trećeplasirana kluba iz Lige prvaka, koji imaju najbolji klupski koeficijent. Prema trenutačnom poretku u LP to bi bili PSG, Benfica, Tottenham i Monaco. A nenositelji 12 drugoplasiranih četiri lošije rangirana kluba koja stižu kao treći u skupini LP. Nositelji će biti domaćini uzvrata.

U osmini finala i dalje više nema nedopuštenih parova ni nositelja.

Ždrijeb šesnaestine finala je 17. prosinca, a utakmice se igraju 14. i 21. veljače.

Finale Europske lige je 29. svibnja u azerbajdžanskoj prijestolnici Bakuu.

Koliko Dinamo može zaraditi u Europskoj ligi?

Ulazak u skupinu donio je 2,92 milijuna eura, svaka pobjeda u skupini donosi 570.000, a remi 190.000 eura.

Osvajač skupine dobit će milijun eura bonus, a drugoplasirani 500.000, ali Uefa daje i po 500.000 svim klubovima za ulazak u šesnaestinu finala.

Ulazak u skupinu 2,92 mil. €

Pobjeda u skupini 570.000 €

Bod u skupini 190.000 €

Pobjednik skupine milijun €

Drugoplasirani 500.000 €

Plasman u šesnaestinu finala 500.000 €

Plasman u osminu finala 1,1 mil. €

Plasman u četvrtfinale 1,5 mil. €

Plasman u polufinale 2,4 mil. €

Plasman u finale 4,5 mil. €

Osvajanje Europske lige 8,5 mil. €

Kad je Dinamo zadnji put igrao na proljeće u Europi?

Luka Modrić, Zvonimir Boban, Davor Šuker, Robert Prosinečki, Mario Mandžukić, Igor Cvitanović, Eduardo da Silva, Zlatko Kranjčar, Velimir Zajec, Marko Mlinarić... ma svi najveći Dinamovi pa i većina hrvatskih nogometaša nakon 1970.

A pogledajte samo ovaj niz: Zlatko Čajkovski, Dražan Jerković, Stjepan Bobek, Mirko Bazić, Rudolf Belin, Vlatko Marković, Miroslav Blažević, Branko Zebec, Tomislav Ivić, Zdenko Kobeščak, Josip Skoblar, Josip Kuže, Zlatko Kranjčar, Otto Barić, Marijan Vlak, Velimir Zajec, Ilija Lončarević, Osvaldo Ardiles, Nikola Jurčević, Nenad Gračan, Branko Ivanković, Zvonimir Soldo, Krunoslav Jurčić, Vahid Halilhodžić, Ante Čačić, Zoran Mamić, Ivajlo Petev, Mario Cvitanović.

Neki od njih dva, tri ili čak četiri puta, pa još njih desetak u privremenoj ulozi. Pogađate, svi oni kao igrači ili treneri nisu uspjeli s Dinamom prezimiti u Europi.

18. ožujka 1970. Dinamo je odigrao posljednju utakmicu nekog eurokupa na proljeće. Bilo je to četvrtfinale ugašenog Kupa pobjednika kupova, nakon 1:3 u Zagrebu, toga je dana u Gelsenkirchenu izgubio od Schalkea s 1:0.

Trener je bio Ivica Horvat, a tu utakmicu za koju nisu mogli ni pomisliti da je povijesna igrali su: Fahrija Dautbegović, Mladen Ramljak, Ivica Miljković, Branko Gračanin, Rudolf Cvek (od 22. Drago Vabec), Denijal Pirić, Marijan Novak, Marijan Čerček, Josip Gucmirtl, Krasnodar Rora, Rudolf Belin.

Prethodno je Dinamo te sezone izbacio Slovan iz Bratislave (3:0, 0:0) i Marseille (1:1, 2:0).

Posljednji igrač koji je zabio gol za Dinamo u nekom europskom kupu na proljeće bio je u zagrebačkom porazu od Schalkea 4. ožujka 1970. Marijan Čerček.