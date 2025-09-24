Obavijesti

U TEŠKOJ JE SITUACIJI

Što je s Livakovićem? Ne brani ni u Španjolskoj, a Kovačeviću šalje 'cake' kako srušiti Turke

Piše Luka Tunjić,
Što je s Livakovićem? Ne brani ni u Španjolskoj, a Kovačeviću šalje 'cake' kako srušiti Turke
Split: Konferencija za medije hrvatske nogometne reprezentacije uoči utakmice protiv Francuske | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Nitko ne sumnja u Dominikovu kvalitetu, ali je važno da gol 'vatrenih' na Svjetskom prvenstvu 2026. godine brani golman koji iza sebe ima dobru formu i kontinuitet utakmica

Livaković je broj jedan u reprezentaciji i bit će i dalje. Vjerujemo mu, znamo koliko je dobrog donio reprezentaciji, riječi su kojima je izbornik Zlatko Dalić istaknuo status kojeg je Dominik opravdano zaradio u hrvatskoj reprezentaciji. Međutim, Livaković (30) na klupskoj sceni proživljava jednu od najtežih epizoda u karijeri.

Nakon što ga je Jose Mourinho otpisao u Fenerbahčeu, Livaković je ljeto proveo tražeći novi klub. Završio je u španjolskoj Gironi, katalonskom prvoligašu koji je prije dvije godine bio prava europska senzacija, završivši na trećem mjestu La Lige s 81 bodom. 

Podsjetimo, Livaković je tamo na posudbi, a očekivalo se kako će imati status prvog golmana. Međutim, nakon skoro mjesec dana u Španjolskoj, golman "vatrenih" nije odigrao ni minutu u tri utakmice. 

Zagreb: Hrvatski nogometni reprezetativci odradili trening
Zagreb: Hrvatski nogometni reprezetativci odradili trening | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Trener Michel vjeran je Španjolcu Paulu Gazzanigi (33), koji je za Gironu čuvao gol u 114 utakmica. I Livaković ga neće 'samo tako' maknuti s gola. Međutim, jasno je kako u ovoj situaciji prednost ima Španjolac, koji ima iskustvo u momčadi i ligi, ali i ugovor s klubom, dok bi se Livaković nakon sezone trebao vratiti u Fenerbahče.

PRODUBILI KRIZU Livaković s klupe gledao novu blamažu Girone u prvenstvu
Livaković s klupe gledao novu blamažu Girone u prvenstvu

Sigurno će i Livaković dočekati svoju šansu u Gironi, ali ako se situacija u Gironi bitno ne promjeni, mogao bi biti ugrožen njegov status u reprezentaciji. Nitko ne sumnja u Dominikovu kvalitetu, ali je važno da gol "vatrenih" na Svjetskom prvenstvu 2026. brani golman koji iza sebe ima dobru formu i kontinuitet utakmica. 

Livaković u kontaktu s Dinamom

U međuvremenu, u kontaktu s Livakovićem je stožer trenera Dinama, Marija Kovačevića. "Modri" će u srijedu (21 sat, Maksimir) odmjeriti snage s Fenerbahčeom, koji je prije dvije godine doveo Livakovića, tada Dinamova kapetana. 

POSAVJETOVAO SE Livaković službeno predstavljen u Gironi: Modrić i Budimir preporučili su mi dolazak ovdje
Livaković službeno predstavljen u Gironi: Modrić i Budimir preporučili su mi dolazak ovdje

Iako je i dalje pod ugovorom s turskim klubom, Livaković se javio Kovačevićevim pomoćnicima, koji su ga, možemo pretpostaviti, tražili koju insajdersku informaciju o prvom europskom protivniku.

ARHIVA - 2022. Dinamo u Maksimiru pobijedio Chelsea
ARHIVA - 2022. Dinamo u Maksimiru pobijedio Chelsea | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Imamo jasan plan, prezentirat ćemo ga igračima na treningu. Puno smo gledali Fenerbahče, moj stožer se čuo s Livakovićem, pričali smo i s trenerom golmana Sandrom Žufićem koji je bio u stožeru Josea Mourinha, dobro smo upoznati s njihovim kvalitetama - rekao je Kovačević uoči utakmice.

