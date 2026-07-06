Što našim košarkašima treba za plasman na Svjetsko prvenstvo? Evo tko nam prijeti u 2. krugu

Naši košarkaši su u osječkom Gradskom vrtu demolirali Izraelce 103-75 i prvi krug kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo završili na prvom mjestu s omjerom 5-1! U leđa nam gleda i Njemačka, a ono što je najvažnije, nadomak smo plasmana na svjetsku smotru na kojoj nas nije bilo od 2014. godine!

S prvog mjesta plasirali smo se u drugi krug, a tamo se križamo s tri reprezentacije iz skupine F u kojoj je Poljska sa 6-0 osvojila prvo mjesto, druga je bila Latvija s 3-3, a treća Nizozemska s 2-4. Svi rezultati iz prve faze se prenose u drugu, iz koje će tri najbolje reprezentacije izboriti plasman na Svjetsko prvenstvo.

Osijek: Kvalifikacijska utakmica za Svjetsko prvenstvo košarkaša: Hrvatska - Izrael | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Već krajem kolovoza započet će drugi krug kvalifikacija. Hrvatska će natjecanje u skupini K otvoriti 27. kolovoza, kad će biti domaćin Latviji, a tri dana poslije će gostovati u Nizozemskoj. Sljedeće dvije utakmice su na rasporedu krajem studenog, kad će Hrvatska gostovati u Poljskoj (27.11.) i biti domaćin Nizozemcima (30.11.). Posljednje dvije utakmice u kvalifikacijama na rasporedu su u veljači 2027. Hrvatska će tada gostovati u Latviji (25.2.) i ugostiti Poljsku (28.2.).

Dobra vijest je što ćemo u prvom kvalifikacijskom prozoru moći računati na naše NBA zvijezde Ivicu Zupca i Karla Matkovića, ali ostatak kvalifikacija morat ćemo odraditi bez njih. Ipak, pozitivno je što se kapetan Dario Šarić vratio u Europu i sljedeće sezone bit će član turskog Efesa, što znači da će biti na raspolaganju Hrvatskoj. S druge strane, isto se ne može reći za Marija Hezonju, koji je u Real Madridu postao jedan od najboljih europskih igrača. Ogroman interes vlada za njim iz NBA lige, a i njega mami povratak u košarkašku Formulu 1, odakle je otišao 2021. godine, željan da ostavi trag i dokaže da može igrati na najvišoj razini. Do 20. srpnja može aktivirati NBA izlaznu klauzulu i raskinuti ugovor uz otkup od 745.000 eura.

Foto: Fiba

No, s Hezonjom ili bez njega, Hrvatska je na koračić od plasmana na Svjetsko prvenstvo prvi put nakon 2014. godine. Za takvo što vjerojatno će nam biti dovoljne i tri pobjede u drugom krugu.

Podsjetimo, Katar će biti domaćin Svjetskog prvenstva koje će se održati od 27. kolovoza do 12. rujna sljedeće godine. Raritet je što će se sve utakmice igrati u glavnom gradu Dohi i to u četiri dvorane. Tri su napravljene još tamo 2015. godine povodom Svjetskog rukometnog prvenstva, a za ovu prigodu nogometni stadion Al-Janoub, na kojem se igralo nogometno prvenstvo 2022. godine, prenamijenit će se u košarkašku dvoranu.