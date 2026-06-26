Vatrena zona otvorena je svakoga dana tijekom Svjetskog prvenstva, a posjetiteljima nudi bogat zabavni program, službenu trgovinu HNS-a, ugostiteljsku ponudu i brojne aktivnosti
Tisuće navijača ponovno stižu na Cvjetni trg: Evo što ih čeka prije utakmice s Ganom
Hrvatska nogometna reprezentacija u subotu u 23 sata igra utakmicu trećeg kola protiv Gane. Taj će susret odrediti sudbinu i daljnji put Vatrenih na Svjetskom prvenstvu. Diljem zemlje već su organizirana zajednička gledanja utakmice, a najpopularnije mjesto ponovno će biti zagrebački Cvjetni trg.
"Vatrena zona" HNS-a na Cvjetnom trgu još je jednom bila središnje mjesto okupljanja hrvatskih navijača tijekom Svjetskog prvenstva. Tisuće posjetitelja ispunile su trg, a zajedništvo, pjesma i slavlje obilježili su večer koja je kulminirala pobjedom Hrvatske protiv Paname. Novo veliko druženje zakazano je za subotu od 19 sati, uoči susreta.
Vatrena zona otvorena je svakoga dana tijekom Svjetskog prvenstva, a posjetiteljima nudi bogat zabavni program, službenu trgovinu HNS-a, ugostiteljsku ponudu i brojne aktivnosti. Najveća okupljanja ipak su rezervirana za utakmice hrvatske reprezentacije, kada Cvjetni trg postaje mjesto na kojem tisuće navijača zajedno proživljavaju svaki trenutak susreta "vatrenih".
Ove subote program počinje u 19 sati, a posjetitelje tijekom večeri očekuju brojne zabavne aktivnosti na pozornici, igre s vrijednim nagradama, službena trgovina HNS-a, bogata ugostiteljska ponuda te sadržaji za sve generacije. Za glazbeni uvod i pravo zagrijavanje pobrinut će se Kuzma & Shaka Zulu, koji će dodatno podići atmosferu prije početka utakmice Hrvatske i Gane.
Središnji trenutak večeri ponovno će biti zajedničko praćenje utakmice na velikom LED ekranu, uz tisuće hrvatskih navijača okupljenih na jednom mjestu.
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