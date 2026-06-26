Tisuće navijača ponovno stižu na Cvjetni trg: Evo što ih čeka prije utakmice s Ganom

Hrvatska nogometna reprezentacija u subotu u 23 sata igra utakmicu trećeg kola protiv Gane. Taj će susret odrediti sudbinu i daljnji put Vatrenih na Svjetskom prvenstvu. Diljem zemlje već su organizirana zajednička gledanja utakmice, a najpopularnije mjesto ponovno će biti zagrebački Cvjetni trg.

"Vatrena zona" HNS-a na Cvjetnom trgu još je jednom bila središnje mjesto okupljanja hrvatskih navijača tijekom Svjetskog prvenstva. Tisuće posjetitelja ispunile su trg, a zajedništvo, pjesma i slavlje obilježili su večer koja je kulminirala pobjedom Hrvatske protiv Paname. Novo veliko druženje zakazano je za subotu od 19 sati, uoči susreta.

Zagreb: Navijači prate utakmicu na Cvjetnom trgu u Fan zoni | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Vatrena zona otvorena je svakoga dana tijekom Svjetskog prvenstva, a posjetiteljima nudi bogat zabavni program, službenu trgovinu HNS-a, ugostiteljsku ponudu i brojne aktivnosti. Najveća okupljanja ipak su rezervirana za utakmice hrvatske reprezentacije, kada Cvjetni trg postaje mjesto na kojem tisuće navijača zajedno proživljavaju svaki trenutak susreta "vatrenih".

Ove subote program počinje u 19 sati, a posjetitelje tijekom večeri očekuju brojne zabavne aktivnosti na pozornici, igre s vrijednim nagradama, službena trgovina HNS-a, bogata ugostiteljska ponuda te sadržaji za sve generacije. Za glazbeni uvod i pravo zagrijavanje pobrinut će se Kuzma & Shaka Zulu, koji će dodatno podići atmosferu prije početka utakmice Hrvatske i Gane.

Središnji trenutak večeri ponovno će biti zajedničko praćenje utakmice na velikom LED ekranu, uz tisuće hrvatskih navijača okupljenih na jednom mjestu.