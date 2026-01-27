Što promjena servisera skija znači za Zrinku? Dobre skije donose i po sekundu prednosti

Prošle sezone Zrinka Ljutić (22) ispisala je povijest hrvatskog skijanja. Osvojila je Mali kristalni globus i potvrdila status prve perjanice našega skijanja, no u novoj sezoni joj je forma, nažalost, drastično pala.

Posljednjih mjeseci vodi bitku za bodove, a čak šest puta nije uspjela završiti utrku. Malo tko je to mogao očekivati nakon godine iz bajke. Pokušava Zrinka pronaći izlazak iz krize, što je potpuno uobičajeno, takve oscilacije u formi imala je i Janica Kostelić, kao i neki od najvećih skijaša u povijesti, a čini se kako je devet dana uoči početka Zimskih olimpijskih igara odgonetnula potencijalan uzrok svojega problema.

Zahvalila se na suradnji dosadašnjem serviseru skija Andreasu Angereru, a njegov posao preuzet će Mislav Samaržija, koji je radio s Ivicom Kostelićem dok je dominirao u skijaškom svijetu.

Zrinka Ljutić zauzela je 22. mjesto na veleslalomu Svjetskog kupa u Kranjskoj Gori | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Koliko je uloga servisera važna za rezultate skijaša? Pa, vrlo često je ključna za uspjeh, pravilno servisirana skija može skijašu donijeti i do sekundu prednosti.

Dobro pripremljene skije direktnu utječu na brzinu, stabilnost i kontrolu skijaša. Utjecaj servisera može biti ključan, posebice na visokoj razini, gdje stotinke odlučuju o postolju.

Serviser se bavi oštrenjem rubova, koji određuju kako će se skija snaći na podlozi. Preoštri rubovi mogu dati bolju kontrolu u zavoju, ali povećavaju rizik od zaglavljivanja, dok tupi rubovi smanjuju kontrolu.

Kranjska Gora: Zrinka Ljutić na 15. mjestu nakon prve vožnje Audi FIS Svjetskog kupa | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Na svaku skiju se uoči utrke nanosi vosak. On smanjuje trenje između skije i snijega, a vrsta voska ovisi o temperaturi zraka, strukturi snijega i vrsti natjecanja. Neadekvatan izbor voska može otežati kontrolu nad skijama. Serviser može napraviti i sitne rezbarije ili teksture na bazi skije kako bi se što bolje prilagodila različitim vrstama snijega.

Za nekoga nebitna stavka, ali u skijaškom svijetu detalji koji donose medalje.