Sto utakmica, dva srebra i jedna bronca. Evo kako je HNS Zlatku Daliću čestitao na jubileju

Hrvatski nogometni savez na svom je službenom Instagram profilu obilježio veliko postignuće izbornika Zlatka Dalića. Na dan ključne kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo, Dalić slavi svoju 100. utakmicu kao vođa hrvatske nogometne reprezentacije, što je izazvalo brojne reakcije navijača.

HNS je objavio impresivnu grafiku koja prikazuje Dalića u prepoznatljivim emotivnim pozama uz veliki broj 100. Posebno se ističu medalje koje simboliziraju najveće uspjehe njegove ere - srebro sa Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018., bronca iz Katara 2022. te srebro iz Lige nacija 2023. godine.

"Čestitamo! Veličanstveno dostignuće izbornika Zlatka Dalića - njegova 100. utakmica na klupi Vatrenih!", stoji u opisu objave.

Ovaj impresivan jubilej dolazi u iznimno važnom trenutku. Upravo danas, 9. listopada 2025., Vatreni igraju presudnu utakmicu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. protiv Češke u Pragu. Pobjeda u ovom susretu značajno bi približila Hrvatsku plasmanu na sedmo svjetsko prvenstvo, dajući Dalićevoj stotoj utakmici dodatnu težinu i važnost. Proslava se poklapa s razdobljem uspjeha za HNS, čiji su vodeći ljudi nedavno imenovani na važne funkcije u Fifinim komisijama, potvrđujući ugled hrvatskog nogometa u svijetu.

Objava je izazvala lavinu reakcija navijača. U komentarima su se nizale čestitke i riječi podrške poput "Zlatni Zlatko!!", "KING" (Kralj) i "Najbolji!!". Dok je većina obožavatelja slavila ovaj uspjeh, bilo je i onih koji su iskoristili priliku za kritiku, no prevladavali su pozitivni tonovi i ponos zbog svega što je Dalić postigao s reprezentacijom.

Zagrijavanje nogometaša uoči početka utakmice Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Stota utakmica Zlatka Dalića nije samo simboličan broj, već i podsjetnik na zlatno doba hrvatskog nogometa koje je obilježio. Svi s nestrpljenjem iščekuju ishod večerašnjeg dvoboja u Pragu, nadajući se da će izbornik svoj veliki jubilej proslaviti pobjedom koja Vatrene vodi korak bliže novom velikom natjecanju.