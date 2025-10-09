Obavijesti

DVIJE SJAJNE OBRANE

VIDEO Livaković opravdao povjerenje Dalića. Evo kako je spasio 'vatrene' u prvom dijelu

Piše Domagoj Vugrinović,
VIDEO Livaković opravdao povjerenje Dalića. Evo kako je spasio 'vatrene' u prvom dijelu
Česi su u 27. minuti tražili kazneni udarac kada je Provod natrčao na loptu Součeka i pucao, a u blok mu je ušao Šutalo. Lopta ga je iz velike blizine, nakon odbijanca, pogodila u ruku

Hrvatska reprezentacija nije dobro otvorila utakmicu 7. kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Češke. Iako je izbornik Zlatko Dalić izabrao poprilično ofenzivnu postavu s četvoricom isturenih igrača Perišićem, Kramarićem, Pašalićem i Budimirom, domaćin je kontrolirao igru i prvi zaprijetio.

Prvu su priliku Česi imali u 24. minuti iz slobodnog udarca. Provod je lukavo pucao oko zida u prvi kut, ali je Dominik Livaković bio spreman i obranio udarac. Samo dvije minute poslije Kušej je gurnuo loptu prema Šulcu na rubu kaznenog prostora, a ofenzivni veznjak silovito je tukao, no njegov udarac nije bio precizan i završio je ravno u rukama Livakovića.

Obrane Livakovića pogledajte OVDJE.

Očito je da je Dalić bio u pravu kad je zadržao povjerenje u Livakovića, koji je na početku sezone bio pod upitnikom. Promijenio je klub i iz Fenerbahčea prešao u Gironu, no ondje još uvijek čeka prve minute.

VJERNA NAVIJAČICA Kineskinja doputovala u Češku samo radi Luke: 'Nije prvi put, bila sam i na finalu Lige nacija'
Kineskinja doputovala u Češku samo radi Luke: 'Nije prvi put, bila sam i na finalu Lige nacija'

Treba naglasiti da su Česi u 27. minuti tražili kazneni udarac. Provod je natrčao na loptu Součeka i pucao, a u blok mu je ušao Šutalo. Lopta ga je iz velike blizine, nakon odbijanca, pogodila u ruku, no glavni sudac utakmice François Letexier odmah je pokazao da se igra nastavi.

Potencijalni penal pogledajte OVDJE.

