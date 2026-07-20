Stojaković već 'razdužio' stvari na Kajzerici, još čeka liječnički! Dinamo nije želio vratiti Brodića

Aleks Stojaković (22) sljedećih bi dana i službeno trebao postati novi igrač Dinama. Zagrepčani su dugo tražili još jednu napadačku opciju, centarfora koji će po potrebi zamijeniti Diona Drenu Belju. Mounsef Bakrar bi poslije uzvratne utakmice s Thunom mogao kompletirati svoj transfer u inozemstvo (Getafe ili Al Ahly), pa se "modrima" otvara rupa u vrhu napada.

Pokretanje videa... VIDEO Zagreb: Momčad Dinama putuje u Švicarsku na utakmicu protiv Thuna | Video: 24sata/pixsell

Beljo je na dojmljiv način odradio proljetni dio prošle sezone, ali u Maksimiru ne žele i dalje ostati na samo jednom pravom napadaču u kadru. OK, tu je i mladi Lovro Kulušić, no on će u novoj sezoni balansirati između prve i druge momčadi. I u Maksimiru je krenula potraga za novim napadačem.

Zvonimir Boban i Dario Dabac imali su ovoga ljeta na stolu brojne ponude, puno je ofenzivaca željelo put Maksimira. Predugovor s "modrima" potpisao je Junior Brumado iz Midtjyllanda koji se onda i ozlijedio, Brazilac bi trebao propustiti cijelu sezonu. I u Maksimiru su se okrenuli nekim novim opcijama.

Smail Prevljak dugo je bio prva napadačka opcija Dinamovih čelnika, ali Boban nije bio spreman iskeširati milijun eura z 31-godišnjeg napadaača. Kako saznajemo, Dinamu je ponuđen i Fran Brodić koji trenutačno nema kluba nakon odlaska iz Ujpesta, ali u Maksimiru nisu bili niti za tu opciju. I onda su se odlučili za mladog Slovenca iz Lokomotive. Napadača koji je u 37 službenih nastupa za "lokose" zabio 12 puta... 