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Stojaković već 'razdužio' stvari na Kajzerici, još čeka liječnički! Dinamo nije želio vratiti Brodića

Piše Hrvoje Tironi,
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Stojaković već 'razdužio' stvari na Kajzerici, još čeka liječnički! Dinamo nije želio vratiti Brodića
Osijek: NK Osijek i NK Lokomotiva sastali se u 14. kolu Prve HNL | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Smail Prevljak je bio preskup, u Maksimiru su se onda odlučili za mlađeg napadača na kojem bi jednog dana mogli vratiti uložen novac. Kako saznajemo, Boban i Dabac nisu bili zainteresirani za povratak Brodića...

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Aleks Stojaković (22) sljedećih bi dana i službeno trebao postati novi igrač Dinama. Zagrepčani su dugo tražili još jednu napadačku opciju, centarfora koji će po potrebi zamijeniti Diona Drenu Belju. Mounsef Bakrar bi poslije uzvratne utakmice s Thunom mogao kompletirati svoj transfer u inozemstvo (Getafe ili Al Ahly), pa se "modrima" otvara rupa u vrhu napada.

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Beljo je na dojmljiv način odradio proljetni dio prošle sezone, ali u Maksimiru ne žele i dalje ostati na samo jednom pravom napadaču u kadru. OK, tu je i mladi Lovro Kulušić, no on će u novoj sezoni balansirati između prve i druge momčadi. I u Maksimiru je krenula potraga za novim napadačem.

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Zvonimir Boban i Dario Dabac imali su ovoga ljeta na stolu brojne ponude, puno je ofenzivaca željelo put Maksimira. Predugovor s "modrima" potpisao je Junior Brumado iz Midtjyllanda koji se onda i ozlijedio, Brazilac bi trebao propustiti cijelu sezonu. I u Maksimiru su se okrenuli nekim novim opcijama.

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Smail Prevljak dugo je bio prva napadačka opcija Dinamovih čelnika, ali Boban nije bio spreman iskeširati milijun eura z 31-godišnjeg napadaača. Kako saznajemo, Dinamu je ponuđen i Fran Brodić koji trenutačno nema kluba nakon odlaska iz Ujpesta, ali u Maksimiru nisu bili niti za tu opciju. I onda su se odlučili za mladog Slovenca iz Lokomotive. Napadača koji je u 37 službenih nastupa za "lokose" zabio 12 puta... 

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