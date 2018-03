Dalić napokon dočekao: Ladić se priključio igračima u Dallasu

Hrvatska nogometna reprezentacija u subotu je stigla u Dallas gdje se priprema za utakmicu s Meksikom koja je na rasporedu u srijedu u 4:00 ujutro po hrvatskom vremenu. Turneju po SAD-u nastavlja 19 igrača nakon što je izbornik u klubove pustio šestoricu, no zato je Dalić dobio toliko željeno pojačanje u stručnom stožeru.

Na treningu na terenima Sveučilišta Southern Methodist po prvi je puta s reprezentacijom bio i novi član stručnog stožera - Dražen Ladić.

✅Former #Croatia goalkeeper Dražen Ladić joins the national team coaching staff in Dallas as the #Vatreni🔥 start preparations for the 🇲🇽@miseleccionmx friendly on Tuesday!#BeProud #Family pic.twitter.com/lZKsiCceNs