Strahonja: Penal za Rudeš? Ma to je bio samo sudar. Igrač Slavena je trebao dobiti crveni

Još samo jedno kolo ostalo je do kraja jesenskog dijela sezone, a pretposljednje kolo donijelo nam je pregršt uzbuđenja. Hajduk je kiksao nakon šest pobjeda u nizu tako što je remizirao s Lokomotivom, dok je Dinamo iskoristio to i pobjedom protiv Rudeša smanjio zaostatak za vodećom momčadi HNL-a. Aktualni prvak je skočio na drugo mjesto zahvaljujući teškom porazu Rijeke od Slaven Belupa.

I u 18. kolu bilo je sudačkih pogrešaka, a jednu od njih imao je Dario Bel koji je sudio u Kranjčevićevoj pred više od četiri tisuće gledatelja, od toga većine Hajdukovih.

- Zahtjevna utakmica za suđenje. U nekim trenucima mu je popuštala koncentracija. Dobro je procjenjivao situacije u kaznenom prostoru. Što se tiče Dialla, on se sam sapleo, uopće nije tražio prekršaj pa samim time nije zaslužio drugi žuti karton zbog simuliranja. Šotiček je udario po licu Dialla. To je trebao biti prekršaj, ali ne i drugi žuti karton - kazao je sudački stručnjak Mario Strahonja u emisiji Stadion.

Veliku pogrešku napravio je u drugom poluvremenu kada je propustio suditi čisti prekršaj Krivaka nad Kalikom na rubu šesnaesterca.

- Sudac je bio dobro postavljen, ali kao da je bio fokusiran je li duel bio u šesnaestercu ili izvan. Ovo je prekršaj, došlo je do guranja s leđa igrača koji je loptu imao pod kontrolom. Prekršaj je izvan šesnaesterca, to nije bio penal, ali Hajduk je trebao dobiti slobodan udarac. VAR je vjerojatno radio tihu analizu. Da je prekršaj bio u šesnaestercu, zvali bi suca. Obzirom da je prekršaj bio izvan, VAR se ne uključuje i sudac nema pravo pregleda snimke - rekao je Strahonja.

I u prvom dijelu je Hajduk tražio jedanaesterac. Mersinaj je pred svojim golom srušio Filipa Krovinovića, Strahonja smatra da tu nije bilo elemenata za kazneni udarac.

- Pustio je čvrstu igru i to je ispravna odluka. Ovo je prihvatljiv i čvrst start, na osnovu tih situacija se ne sudi penal. Dobro postavljanje suca.

Dinamo je teškom mukom srušio Rudeš (1-0) i smanjio zaostatak za Hajdukom. Gosti su u 94. minuti tražili jedanaesterac. Ivan Nevistić je u svome šesnaestercu srušio igrača Rudeša Lazarova. Sudac utakmice je bio Jakov Titlić.

- Obojica trče u sprintu u zonu gdje dolazi lopta, golman prije dolazi do lopte i neminovno je da će doći do sudara. Da je napadač stajao u zoni u koju dolazi lopta i nasrne na njega, to su drugi konteksti - rekao je Strahonja.

Igrač Slaven Belupa trebao dobiti crveni

I Dinamo je u 57. minuti tražio jedanaesterac nakon što je Šehić srušio Vidovića. Strahonja smatra da ni tu nije bilo elemenata za kazneni udarac.

- To je bio mali kontakt, napadač nema mogućnost igranja loptom, lopta je bila dva metra iznad igrača Dinama. Ovo je nogometno prihvatljiv start. Da lopta dolazi na čelo igrača ili nogu, onda bi to bio penal. Lopta je bila dva metra iznad igrača i tu nema govora o penalu.

Rudeš je žestoko prosvjedovao i kada je sudac Jakov Titlić sudio kraj. Nije dopustio gostima da izvedu korner.

- On se držao pravila nogometne igre. Kad se dogodi veća potrošnja vremena u toj nadoknadi, nogometno humano je da im je dozvolio da izvedu korner. On se držao striktnih uputa, ja bih tu osobno dozvolio korner - rekao je Strahonja.

Slaven Belupo je razbio Rijeku (4-2) na Rujevici, a kako smatra Strahonja, gosti su od 51. minute morali igrati s igračem manje. Pllana je čvrsto ušao u Pjacu i srušio ga na pod. Dobio je žuti.

- Po meni je ovdje igrač trebao biti isključen. Išao je na zglob, bez mogućnosti igranja na loptu. Svrha suca je da zaštiti igrača, a samim time će zaštiti i igru. Start je bio nisko, ali igrač velikom silinom i brzinom dolazi sa strane bez mogućnosti igranja lopte, ovo je zakašnjeli start visokog intenziteta, suci moraju presjeći granicu i reći da je ovo penal - rekao je Strahonja.