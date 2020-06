Strahonja prelomio: Kod drugog gola Hajduka bio je faul, Hamza je već ranije trebao dobiti žuti

Hajduk je slavio protiv zaprešićkog Intera (2-1) golom u posljednjim trenucima utakmice, ali sudački ekspert Mario Strahonja objasnio je kako je Zdenko Lovrić trebao dosuditi faul za Inter nakon pregleda snimke

<p>Još se od polufinala Kupa vuku repovi loših sudačkih odluka, a prema HRT-ovom sudačkom ekspertu Mariju <strong>Strahonji</strong>, loše su se odluke nastavile i u ovom kolu. Na utakmici <strong>Hajduka </strong>i <strong>Intera </strong>(2-1) glavni je sudac bio <strong>Zdenko Lovrić </strong>kojemu je ovo bio debi iz noćne more. Prvo je na red došao slučaj Hamzinih žutih kartona</p><p>- Veliki problem nedosljednosti oko dodjeljivanja žutih kartona jer tko zna što bi bilo da je Hamza ranije dobio žuti karton što je trebao - rekao je Strahonja.</p><p>No, to nije bilo sve. Hajduk je zabio u posljednjim trenutcima utakmice i fokus je bio na tome je li lopta bila vani ili nije bila, a zapravo je fokus trebao biti na drugoj, vrlo jednostavnoj stvari koja bi promijenila tijek događaja - faul na Interovom Mlinaru.</p><p>- Sudac igranje rukom Nikole Solde nije okarakterizirao kao prekid igre i kazneni udarac. Iskusni Bebek dao je mogućnost Lovriću da promijeni svoju odluku, a drago mi je da je on shvatio da je vidio da je pogriješio i promijenio svoju odluku. Nema dokaza da je ta lopta otišla van. Zato treba vjerovati sucima - objasnio je Strahonja o problematičnoj situaciji pa nastavio o startu na Interovom veznjaku.</p><p>- Po mom mišljenju ovdje se apsolutno radi o prekršaju. Sudac mora pregledati kompletnu situaciju od početka akcije, a u ovom je slučaju pogriješio, ali VAR mu je dao priliku da ispravi svoju pogrešku - zaključio je HRT-ov stručnjak. </p><p>Također, Tomislav Ivković potvrdio je kako je Inter ipak dobio licenciju za nastup u prvoj HNL sljedeće godine.</p><p>- Dobili smo službeno licencu za nastup u 1. HNL, neki možda nisu zadovoljni, ali što je, tu je. Idemo dalje.</p>