'Penal za Rijeku je bio čist, a ruka Ivanušeca nije za kaznu...'

Zanimljivo je bilo u HRT-ovoj emisiji 'Stadion'. Bilo je dosta spornih situacija u utakmicama 1. HNL odigranima još u sredini tjedna i za vikend. Zajednički nazivnik je - loše partije Hajduka koji se nada drugom mjestu za daleko odmaklim Dinamom.

- Hajduk u ovom trenutku nema dovoljnu kvalitetu za velike utakmice, čini se. U posljednja tri kola uzeli su samo jedan bod i nisu zabili niti jedan gol - rekao je Igor Cvitanović.

Tu je utakmicu obilježio crveni karton za Ismajlija.

- Oba kartona su točna. Imaju sve elemente, vidi se da igrač Hajduka ide otvorenim džonom prema obrambenom igraču Dinama (Oršiću, op.a.). Druga situacija praktički jednaka, a pred klupom gdje su velike tenzije. Čestitke Bebeku, tu je trebalo pokazati da on upravlja utakmicom i dobro je to napravio - smatra Marijo Strahonja.

- Definitivan promašaj je ova situacija s Theophilom, gdje, ako već glavni sudac nije mogao vidjeti taj lakat, morao je reagirati pomoćni sudac - smatra Strahonja o situaciji iz 15. minute najvećeg hrvatskog derbija u kojemu je hrvatski prvak svladao Hajduk na Poljudu 2-0.

Nije se splitska momčad proslavila niti protiv Rijeke koja ih je dobila istim rezultatom kao i zagrebačka momčad.

- Ruka Čolaka nije postojala. Kada pogledate nekoliko kadrova, pogotovo to može napraviti VAR soba - rekao je o jednoj spornoj situaciji Strahonja, a onda pojasnio penal za Rijeku.

- Mislim da je apsolutno jasno da je ovo bio penal. Sudac je bio u položaju u kojemu treba biti, a VAR je tu onda jedini koji može pomoći. Mislim da se naši suci već uhodavaju u to - smatra.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Dinamo je svladao i Istru za vikend, a Strahonja kaže da su Puljani nepotrebno tražili penal.

- Ruka Ivanušeca bila je apsolutno uz tijelo. Nije bilo proširenja obujma tijela, lopta ga je pogodila, ali to je apsolutno prihvatljivo - siguran je Strahonja.

Kriza Osijeka jasna je i HRT-ovim sukomentatorima.

- Osijek je dobra momčad, ali oni najavljuju stvari koje nikako da se dogode. Stalno im je cilj to drugo mjesto, a nikako da do njega dođu. Nije problem što su osvojili bod protiv Hajduka, to nikako nije kriza, ali ako žele osvojiti drugo mjesto onda im se ne može dogoditi da protiv Istre izgube bodove. Kad se sjetim, i ja sam ih prošle godine pobijedio s Istrom, očito je da im on ne leži - nasmijao se Igor Cvitanović.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Posljednji odigrani susret ovoga kola odigran je večeras i to između Gorice i Lokomotive. 'Lokosi' su na kraju slavili 3-1 i to sjajnim preokretom.

- Zebec je sve uspio riješiti. Uz pomoć VAR-a, ali i sam je sve sjajno odradio - smatra Strahonja, dok je Cvitanović naglasio da su golovi, osobito Lokomotive, bili predivni.

- Očekivajući da će Zvone i Maldini posložiti Milan i pogotovo sada kada su krenuli rezultati, ovaj potez uprave nije gospodski. Oni su neke igrače svojim autoritetom i doveli. Sigurno recimo Ibrahimovića. Nije ni Paoliju lako, on zna da ako dođe Rangicki, on je bivši, a tako nije lako raditi i slagati momčad - rekao je Cvitanović.

- Ja sam sklon tome da se Serie A treba prolongirati, ovo bez gledatelja nema smisla - prokomentirao je situaciju oko korone u Italiji.