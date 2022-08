Strani suci prvi put stižu u HNL! Ali nisu Slovenci, nego - Ciprani

Naši klubovi zazivali su to godinama, i HNS je išao u tom smjeru, ali nikad do kraja nije zaživjelo. Sve do danas. Utakmice HNL-a sudit će inozemni suci. Doduše, ne iz Slovenije i Rumunjske, o čemu je ranije bio slučaj, već: s Cipra. A hrvatski suci ići će skupljati iskustvo na taj europski otok.

Predstavnici dvaju saveza dogovorili su "razmjenu elitnih ili talentiranih i perspektivnih sudaca koji imaju stručno znanje, tehničke vještine, kao i sposobnost vođenja utakmica na najvišoj razini u obje zemlje, a sprovodit će se na temelju reciprociteta u sezoni 2022/23.", stoji na stranicama HNS-a.

- Zahvaljujem Ciparskom nogometnom savezu, na čelu s predsjednikom Koumasom, koji su prepoznali kvalitetu natjecanja i suđenja u Hrvatskoj te nam ponudili poslovnu suradnju koju smo rado prihvatili. Siguran sam da će iskustvo i znanje hrvatskih sudaca doprinijeti natjecanju na Cipru, kao i da će ovo međunarodno iskustvo biti korisno za daljnji razvoj kako hrvatskih, tako i ciparskih sudaca. Očekujem vrlo uspješnu suradnju za obje strane koja će biti temelj za daljnji razvoj kvalitetnih poslovnih odnosa HNS-a i CFA - rekao je predsjednik HNS-a Marijan Kustić.

- Velika je privilegija započeti nogometnu suradnju koja proširuje nogometno prijateljstvo naših dviju zemalja. Siguran sam da je ovaj sporazum početak razvoja šire poslovne suradnje naših nogometnih obitelji. Svima želim sreću, pogotovo sucima. Naš posao nije lagan, ali moramo služiti nogometu, to je naša ključna uloga - kaže Bruno Marić, šef sudačke komisije u Hrvatskoj.

Preduvjet za suđenje u drugoj državi bit će pozicija na najvišoj sudačkoj listi sudaca u svojoj zemlji, kao i da moraju razumjeti i govoriti engleski jezik i ne smiju biti pod disciplinskim mjerama ili prekršajima u svojim nacionalnim ligama.

Fifini suci s Cipra trenutačno su četiri muškarca: Vasilis Demetriou (od 2002)., Nikolas Neokleous, Loukas Sotiriou (od 2019.), Zoe Stavrou (od 2021.) i Chrysovalantis Theloui (od 2022.) i dvije žene: Ioanna Allayiotou (od 2019.) i Zoe Stavrou (od 2021.).

- Vrlo smo sretni što smo potpisali ovaj ugovor s Hrvatskim nogometnim savezom. Siguran sam da će ovaj sporazum imati obostranu korist za nogomet i suce Cipra i Hrvatske. Naši odnosi s Hrvatskim nogometnim savezom uvijek su bili na najboljoj mogućoj razini, a kroz Ugovor o programu razmjene sudaca koji smo potpisali, postaju još bolji. Zahvaljujem predsjedniku Hrvatskog nogometnog saveza, Marijanu Kustiću, i njegovim suradnicima na iskrenoj suradnji u postizanju ovog dogovora - rekao je George Koumas, predsjednik Ciparskog nogometnog saveza.

Glavni čovjek ciparske sudačke organizacije je Milorad Mažić, poznati bivši srpski međunarodni sudac.

- Ovakvi ugovori su vrlo važni za budućnost ciparskog suđenja i, općenito, za imidž ciparskog nogometa. Zaista sam sretan zbog potpisivanja ovog sporazuma. Hrvatsko prvenstvo je vrlo jako i konkurentno, a napravljen je veliki iskorak posljednjih godina na poboljšanju kvalitete nogometa i suđenja. Predsjednik Komisije nogometnih sudaca HNS-a, Bruno Marić, u potpunosti je promijenio strategiju. Novi suci su promovirani u najviši stupanj natjecanja, kao što to i mi radimo od prošle sezone, a također imaju mladu generaciju međunarodnih sudaca s velikim potencijalom. Dakle, ovaj sporazum puno znači za ciparsko suđenje i ciparski nogomet i siguran sam da će korist za Cipar i Hrvatsku biti obostrana - rekao je Mažić.

Što se hrvatskih sudaca tiče, u konkurenciji za suđenje na Cipru bit će članovi elitne skupine: Ivan Bebek (Rijeka), Dario Bel (Osijek), Fran Jović (Zagreb), Igor Pajač (Zelina), Duje Strukan (Split), Mario Zebec (Cestica), Ante Čulina (Zagreb), Ante Čuljak (Zagreb), Patrik Kolarić (Čakovec), Ivana Martinčić (Koprivnica) i Tihomir Pejin (Donji Miholjac).

