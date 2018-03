Strašno! Bila je ovo četvrta smrt nogometaša u tri tjedna

Trebalo bi poboljšati liječničke preglede i da obavezno na svim utakmicama druge i treće lige uvijek tu bude Hitna pomoć, ono što je obavezno na utakmicama prve lige, rekao nam je nakon jučerašnje tragedije u Slavonskom Brodu Ivica Smodek, liječnik Dinama i jedan od najuglednijih liječnika sportske medicine u Hrvatskoj.

Smrt Brune Bobana, nogometaša Marsonije, nastavak je tragičnog niza koji je posljednjih dana potresao nogometni svijet. U razmaku od tri tjedna četiri su nogometaša izgubila život.

Davide Astori ujedinio Italiju

Sve je počelo s kapetanom Fiorentine Davideom Astorijem (31) čije je beživotno tijelo pronađeno u hotelskoj sobi u Udinama. Istraga je pokazala da je Astori umro od zatajenja rada srca, bradiaritmije odnosno usporenog rada srca. Puls nogometaša polako se smanjivao dok mu srce konačno nije prestalo kucati, potvrdila je obdukcija.

No, zabrinjava što je Astori posljednji pregled srca obavio svega četiri dana prije smrti, a rezultati su bili besprijekorni i apsolutno ništa nije moglo najaviti da bi se ovako nešto moglo dogoditi.

Mladi Francuz umro u snu

Samo pet dana kasnije gotovo na isti je način, zbog zastoja srca u snu, preminuo mladi branič francuskog drugoligaša Toursa Thomas Rodriguez (18). Baš kao i Astorija, Thomasa su pronašli bez znakova života u krevetu. Rodriguez je tek zakoračio u svijet profesionalnog nogometa, odigrao je svega nekoliko utakmica, a iz kluba su ga smatrali potencijalnim prvotimcem u budućnosti i igračem koji se trebao nametnuti i na višim razinama.

Smrt i u Norveškoj

Sredinom ožujka nova tragedija, ovoga puta u Norveškoj. Adrian Lillebekk, mladi igrač drugoligaškog kluba Kongsvinger, preminuo je u 21. godini života.

- Adrian Lillebekk Ovlien preminuo je nakon akutne infekcije koja se proširila na krvotok. Ovo je očito jako teško za sve nas. Tragedija je da 20-godišnjak ovako ode - objavili su u njegovu klubu.

Tragedija u Slavonskom Brodu

Četvrta smrt u crnom ožujku ona je od subote u Slavonskom Brodu. Bruno Boban (25) nakon udarca loptom u prsa samo se srušio na teren i bez obzira na brzu reakciju prisutnih nije mu bilo spasa.

- Jak udarac u pluća, odnosno prsni koš, može uzrokovati aritmiju koja može dovesti do zastoja rada srca - rekao nam je liječnik Dinama.

Prvi u pomoć mu je pritrčao golman gostiju, Mario Rezo, njegov šogor. Oko 45 minuta trajala je bitka za Brunin život, a za to vrijeme sa stadiona nitko nije otišao. Čule su se molitve, jauci s terena i tribina, a kad bi Bruno na trenutke dao znakove života, krenulo bi i glasno bodrenje. Nažalost, na kraju se dogodilo ono najgore.

Turina, Pamić, Čuljak...

Hrvatski sport i sportaši ujedinjeni su u tuzi bili i 2013. godine kad su hrvatski nogomet u razmaku nešto više od mjesec dana potresle dvije smrti. Najprije je početkom svibnja u 33. godini preminuo bivši golman Dinama Ivan Turina. Tadašnji golman švedskog AIK-a pronađen je mrtav u svom stanu u Stockholmu. Preminuo je u snu, baš kao i Astori te mladi Rodriguez.

Idući mjesec Hrvatsku je potresla i smrt Alena Pamića. Sin Igora Pamića toga je dana stigao s plaže kako bi gledao utakmicu malog nogometa u Maružinima kraj Kanfanara. Pred sam kraj utakmice, stao je na gol na pet minuta. Srušio se. Pokušali su ga oživjeti. Nije uspjelo. Alen je imao samo 23 godine. Njegovi problemi sa srcem počeli su 2010. godine dok je igrao za Standard. Srušio se na treningu, a belgijski klub raskinuo je ugovor s njim. Alenu je drugi put pozlilo 2011. godine u Žminju. Opet je obavio niz pretraga i sve je bilo u redu. Treći put, 2012. godine, pao je u nesvijest na utakmici Istre i Lokomotive. Nakon toga odlučio je prekinuti nogometnu karijeru.

Na samom kraju prošle godine smrt je potresla i Futsal Dinamo. Njihov osnivač Mate Čuljak (42) preminuo je u Varaždinu nakon što se srušio na malonogometnoj utakmici. Liječnici su se borili za njegov život, reanimirali su ga nekoliko puta, ali na koncu mu ipak nije bilo spasa.

Zašto, kako, tko je kriv, može li se spriječiti... Pitanja se roje, no pravog odgovora jednostavno nema. Vrhunski sport, pa i onaj amaterski, postao je zarobljenik rezultata i tragedije poput ovih nažalost postale su gotovo pa svakodnevica na svim razinama. Neke od njih možda su se i mogle spriječiti, neke zasigurno ne, no puno se u posljednje vrijeme pažnje obraća na donedavno zapostavljenu prevenciju i pregledi, kako to kaže i doktor Smodek, moraju biti rigorozniji, češći, jednostavno - bolji kako bismo ovakve scene na travnjacima gledali što rjeđe...