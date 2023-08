'Sudac je skoro uništio borbu, a Hrga se mora boriti za naslov!'

Prvo ljutnja i nezadovoljstvo zbog sudačkih odluka, ali kada su se smirile strasti, konačno je mogao navući osmijeh na lice i proslaviti veliku pobjedu s kojom si je trasirao put prema vrhu. Filip Hrgović u subotu je nokautirao Australca Demseya McKeana u 12. rundi i došao do 16. pobjede u karijeri. S njom je obranio status obaveznog izazivača za IBF pojas i gotovo sigurno si osigurao priliku života.

Hrvatski boksač dominirao je cijeli meč, uz male poteškoće na početku, bila je to jednosmjerna ulica. Da i nije došao do nokauta, slavio bi sudačkom odlukom, ali ovako je slađe. Ipak, njegov kut bio je nezadovoljan ponašanjem australskog boksača koji je svako malo ulazio u klinč i držao se za konop, a sudac ga je opomenuo tek krajem borbe.

Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

- Zadovoljan sam na kraju samim prekidom, tražili smo od Filipa to poslije četvrte runde, bila je to prilika da ga i u petoj završi. Međutim, Australac stanuje u Londonu, ima poštovanje od sudaca i publike. Sudac je skoro uništio borbu, stalno je Australac držao konop, to je veliki prekršaj u boksu, sudac ga je puštao. Navijači su vikali da je ovo hrvanje. Na kraju se umorio i nije mogao izdržati - rekao je za RTL Hrgin trener Yousef Hasan.

Hrgović je bio spreman na cijeli meč, to je pokazao i protiv Zhanga, no ovaj put je imao više energije, bio je pun snage i razornih udaraca koji su odsjeli na McKeanu.

Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

- Tu smo vidjeli da Filip opet može 12 rundi, eno ga u svlačionici, pitao sam ga može li još par rundi odraditi, rekao je da može. Tražili smo nokaut, nama ne igra drugo nego prekid. Ti ako ga ne završiš, ostavljaš nezadovoljstvo kod drugih koji te gledaju - rekao je Hrgovićev trener.

Što dalje? To je vjerojatno borba za IBF pojas čiji je vlasnik Oleksandr Usik, no krajem kolovoza bori se protiv Duboisa. Pobjednik tog meča ide na Hrgu.

Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

- Hrgović mora ići na svjetsku titulu, to će i protivnici gledati. Sljedeći meč je protiv Usika, ako Usik pobijedi Duboisa, ovaj meč će gledati i Usik pa je dobro što ga je nokautirao -rekao je Hrgovićev trener.