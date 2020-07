Sudac prekinuo meč jer navijači nisu držali distancu, oni otišli!

Sønderjyske je u srijedu osvojio danski kup pobijedivši Aalborg 2-0, a utakmica je prekinuta zbog bizarnog razloga. Navijači Aalborga bili su preblizu, a sudac je inzistirao da se poštuje socijalna distanca

<p>U finalu Kupa Danske između <strong>Aalborga </strong>i <strong>Sonderjyskea </strong>vidjeli smo prvi puta da je netko poduzeo konkretan čin kada se ne poštuju epidemiološke mjere. Naime, navijači Aalborga nisu poštovali pravilo o socijalnoj distanci, a to se nije svidjelo organizatorima koji su odlučili prekinuti utakmicu.</p><p>Bilo je to u 28. minuti susreta, a između ostalog je razlog bio i pirotehnika s tim da je količina pirotehnike u usporedbi s onim što vidimo, recimo, na tribinama HNL-a jako mala. </p><p>Igrači su se okupili na centru oko suca, ali sudac je ostao pri svojoj odluci. Na razglasu stadiona navijačima je poručeno da napuste tribine, a igrači su to vrijeme iskoristili za pauzu za vodu. Sve je trajalo otprilike 15 minuta, ultrasi Aalborga su napustili stadion, a utakmica se potom nastavila. Sønderjyske je na kraju slavio rezultatom 2-0.</p><p><i>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="http://sportklub.hr/Video/Nogomet/Ostala-natjecanja/a114249-Sudac-prekinuo-utakmicu-zbog-neodrzavanja-distance.html" target="_blank">OVDJE</a>.</i></p>