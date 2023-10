Sudačka komisija: Hajdukovac je trebao dobiti crveni karton!

Iza nas je neobično 12. kolo HNL-a u kojem su kiksale tri vodeće momčadi prvenstva. Dinamo je prvi put izgubio od Gorice, Rijeka je remizirala s Istrom, a Hajduk izgubio od Osijeka i ostao bez trenera Ivana Leke.

Pokretanje videa ... Hajduk u rekordnom roku našao zamjenu za Leku: Karoglan se vraća nakon deset mjeseci | Video: 24sata/pixsell

Ni ovo kolo nije prošlo bez sudačkih pogrešaka, ali srećom, one nisu utjecale na rezultat. Po mišljenju Komisije nogometnih sudaca Hrvatskog nogometnog saveza, suci su odradili vrlo dobar posao, a najveći previd imao je sudac Fran Jović koji je propustio pokazati drugi žuti karton stoperu Hajduka Zvonimiru Šarliji.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Zanimljivo, sudački stručnjak Mario Strahonja je u emisiji Stadion rekao kako je Istra oštećena za jedanaesterac protiv Rijeke, ali komisija smatra da to nije jasna i očigledna pogreška pa se samim time VAR nije ni mogao uključiti. Doduše, u priopćenju nisu direktno naveli je li penal trebao biti dosuđen ili ne. U šturom priopćenju samo je naglašeno kako je ta odluka isključivo na sucu. E, sada je li on dobro postupio, to nismo saznali.

Priopćenje prenosimo u cijelosti

ISTRA 1961 - RIJEKA

Sudac: Ante Čulina. Pomoćni suci: Luka Pušić i Dario Kolarević. VAR sudac: Ante Čuljak.

65. minuta: Incident u kaznenom prostoru Rijeke i intenzitet ostvarenog kontakta između napadača Istre 1961 i braniča Rijeke pripada isključivo domeni procjene sudaca u terenu za igru. Sukladno izazovnosti i nedostatnosti elemenata za utvrđivanje jasnog prekršaja, KNS HNS-a ne očekuje VAR intervenciju u incidentima ovakve prirode. KNS HNS-a u daljnjoj analizi predmetnog i sličnih incidenta očekuje pozicioniranje sudaca sukladno naputcima s potpunim nadzorom incidenta i većim kredibilitetom donošenja odluka.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

HAJDUK - OSIJEK

Sudac: Fran Jović. Pomoćni suci: Anto Marić i Jerko Crnčić. VAR sudac: Marin Vidulin.

45. minuta: Neispravna procjena suca utakmice i dopuštanje nastavka igre kad branič Hajduka rukom čini prekršaj prema Pravilima nogometne igre. Razmatranjem incidenta razvidno je da branič, uvidjevši da gubi duel sa suparnikom, odustaje od borbe za loptu te se fokusira na suparnika i na nedozvoljen način koristi desnu ruku prema vratu/glavi suparnika, što se u Pravilima nogometne igre razmatra kao jasan prekršaj. Razmatrajući smjernice Pravila nogometne igre, KNS HNS-a incident smatra prekršajem u izglednoj prilici za postizanje pogotka, zbog čega je počinitelj prekršaja trebao “izravno” biti isključen iz igre. Također, izostanak VAR intervencije u analiziranom incidentu KNS HNS-a smatra neispravnom odlukom VAR suca te se očekuje obavezna intervencija i poziv sucu na OFR.