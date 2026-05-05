ODLIČNI NIJEMAC

Sudio je najveći hrvatski derbi, a sad će polufinale Lige prvaka!

Split: Hajduk i Dinamo susreli se u 28. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Njemački sudac Daniel Siebert sudi uzvrat polufinala Lige prvaka između Arsenala i Atletico Madrida. Hrvatima je ostao u lijepom sjećanju zbog odličnog suđenja vječnog derbija Hajduka i Dinama 2024. godine

Njemački nogometni sudac Daniel Siebert (42) sudit će uzvratnu utakmicu polufinala Lige prvaka između Arsenala i Atletico Madrida. Prvi susret završio je 1-1 u glavnom gradu Španjolske. Nijemac je poznat hrvatskoj javnosti jer je 2024. sudio vječni derbi između Hajduka i Dinama

Gonzalo Garcia: Ne možemo se uspoređivati s Dinamom. Tko to radi, ljudima prodaje maglu...
Derbi se igrao 30. ožujka 2024. godine, a 'modri' su na Poljudu slavili 1-0 golom Brune Petkovića u 38. minuti susreta. Siebert je na utakmici podijelio osam žutih kartona te odlično odradio najveći hrvatski derbi. 

Njegovi pomoćnici na susretu engleskog i španjolskog diva bit će Jan Seidel i Rafael Foltyn, dok će četvrti sudac biti Tobias Stieler. U VAR sobi je glavni sudac Bastian Dankert, a njegov pomoćnik Robert Schröder.

Suđenjem se bavi od 1998. godine i primarno sudi u Bundesligi; ondje je glavni donositelj pravde bio na 201 utakmici. Ima podosta iskustva u europskim natjecanjima; sudio je 26 utakmica u Ligi prvaka, 20 u Europskoj i četiri u Konferencijskoj ligi. Pet utakmica je još sudio na Svjetskom i dvije na Europskom prvenstvu

U jednom navratu sudio je i hrvatskoj reprezentaciji. Bilo je to 14. studenog 2020. godine u porazu od Švedske (2-1) u Ligi nacija. Danielson je tada zabio autogol i jedan pogodak uz zgoditak Kuluševskog

