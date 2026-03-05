Obavijesti

Sport

Komentari 1
RABIOT O HRVATU

Suigrač o Modriću: On trči gore-dolje cijeli susret s 40 godina! Ta činjenica me baš fascinirala

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Suigrač o Modriću: On trči gore-dolje cijeli susret s 40 godina! Ta činjenica me baš fascinirala
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Modrić će biti u centru pažnje na derbiju Milana i Intera! I s 40 godina dominira terenom, fascinira suigrače i rivale. Hoće li njegova čarolija donijeti veliku pobjedu Milanu u derbiju

Admiral

U nedjelju u 20.45 na San Siro će istrčati Milan i Inter. Igra se čuveni derbi della Madoninna i sve oči bit će usmjerene na taj mitski stadion. Glavnu ulogu u dresu "domaćih" imat će Luka Modrić. Čak je u najavi derbija Ricardo Kaka rekao kako će hrvatski kapetan biti najbolji igrač na terenu. Pohvale dolaze sa svih strana, a u čudu zbog Modrićeve spremnostio ostao je i njegov suigrač te vjerojatno drugi najbolji igrač Milana, Adrien Rabiot, koji u svojim vitrinama ima zlato i srebro sa Svjetskih prvenstava.

Pokretanje videa...

Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu... 01:22
Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu... | Video: 24sata/pixsell

- Svi smo znali kakvu kvalitetu ima Luka Modrić, ali bio sam fasciniran činjenicom da može trčati 90 minuta gore-dolje. S 40 godina to je nešto što ne možeš uzeti zdravo za gotovo. Modrić ima nevjerojatne fizikalije - rekao je Rabiot u razgovoru za Rivista Undici.

Modrić izgleda kao da nikada nije sišao sa svog vrhunca. Igra lako, jednostavno, a dominira. Ipak, morat će izvući maksimum iz sebe na derbiju u nedjelju jer Milanu poraz praktički znači oproštaj od titule. Inter je sada na 10 bodova, a pobjedom bi otišao na 13 i vjerojatno si osigurao novi naslov. Spektakl je garantiran i svi čekaju koju čaroliju će izvesti Modrić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Privatni život asa Hajduka: Tko su žene u životu Ante Rebića?
FOTO: OPET U FOKUSU

Privatni život asa Hajduka: Tko su žene u životu Ante Rebića?

Ante Rebić ponovno je u fokusu javnosti nakon utakmice Rijeke i Hajduka u kojoj se obrušio na suca, a obožavateljice godinama prate njegov ljubavni život o kojem se ne zna previše
VIDEO Rijeka - Hajduk 3-2: Kaos i preokret za anale na Rujevici!
ČUDESNA UTAKMICA

VIDEO Rijeka - Hajduk 3-2: Kaos i preokret za anale na Rujevici!

Svima koji nisu ovo gledali treba biti žao. Čudesna utakmica na Rujevici. Rijeka u zadnjim sekundama okrenula i došla do polufinala Kupa. Ovo je apsolutno čudo od utakmice

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026