Suigrač o Modriću: On trči gore-dolje cijeli susret s 40 godina! Ta činjenica me baš fascinirala

U nedjelju u 20.45 na San Siro će istrčati Milan i Inter. Igra se čuveni derbi della Madoninna i sve oči bit će usmjerene na taj mitski stadion. Glavnu ulogu u dresu "domaćih" imat će Luka Modrić. Čak je u najavi derbija Ricardo Kaka rekao kako će hrvatski kapetan biti najbolji igrač na terenu. Pohvale dolaze sa svih strana, a u čudu zbog Modrićeve spremnostio ostao je i njegov suigrač te vjerojatno drugi najbolji igrač Milana, Adrien Rabiot, koji u svojim vitrinama ima zlato i srebro sa Svjetskih prvenstava.

Pokretanje videa... 01:22 Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu... | Video: 24sata/pixsell

- Svi smo znali kakvu kvalitetu ima Luka Modrić, ali bio sam fasciniran činjenicom da može trčati 90 minuta gore-dolje. S 40 godina to je nešto što ne možeš uzeti zdravo za gotovo. Modrić ima nevjerojatne fizikalije - rekao je Rabiot u razgovoru za Rivista Undici.

Modrić izgleda kao da nikada nije sišao sa svog vrhunca. Igra lako, jednostavno, a dominira. Ipak, morat će izvući maksimum iz sebe na derbiju u nedjelju jer Milanu poraz praktički znači oproštaj od titule. Inter je sada na 10 bodova, a pobjedom bi otišao na 13 i vjerojatno si osigurao novi naslov. Spektakl je garantiran i svi čekaju koju čaroliju će izvesti Modrić.