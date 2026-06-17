Šuker: Engleska je favorit, ali mi volimo igrati protiv velikih

Bivši reprezentativac i predsjednik HNS-a Davor Šuker je u intervjuu za španjolsku postaju Radio Marca najavio megdan protiv Gordi Albiona.

- Očekujem dobru utakmicu. Engleska je po meni favorit, ali znate da mi Hrvati volimo igrati protiv velikih. Nadam se opuštanju Engleza i da će Modrić kao kapetan pronijeti slavu naše reprezentacije - rekao je 58-godišnji Šuker. Svjestan je da je Engleska jedan od favorita turnira.

- Imaju sjajnog strijelca (Harryja Kanea), njemačkog trenera (Thomasa Tuchela), sve što je potrebno jednoj ekipi. Bude li vladala dobra energija mogu stići daleko. Nadam se da neće imati dobar dan u utakmici s Hrvatskom - dodao je Šuker.

Objasnio je i fenomen iza hrvatske žetve medalja na Mundijalima.

- Tri medalje su nešto sjajno. I to je ljepota nogometa, što igra srce, a ne novac. Što i male, te zemlje srednje veličine, također mogu uspjeti. Malo novca, velika glad i igranje za svoju zemlju srcem - naveo je recept za uspijehe.