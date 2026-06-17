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LEGENDARNA DEVETKA

Šuker: Engleska je favorit, ali mi volimo igrati protiv velikih

Piše Filip Sulimanec,
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Šuker: Engleska je favorit, ali mi volimo igrati protiv velikih
Foto: instagram

Tri medalje su nešto sjajno. I to je ljepota nogometa, što igra srce, a ne novac. Što i male, te zemlje srednje veličine, također mogu uspjeti

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Bivši reprezentativac i predsjednik HNS-a Davor Šuker je u intervjuu za španjolsku postaju Radio Marca najavio megdan protiv Gordi Albiona.

 - Očekujem dobru utakmicu. Engleska je po meni favorit, ali znate da mi Hrvati volimo igrati protiv velikih. Nadam se opuštanju Engleza i da će  Modrić kao kapetan pronijeti slavu naše reprezentacije - rekao je 58-godišnji Šuker. Svjestan je da je Engleska jedan od favorita turnira.

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 - Imaju sjajnog strijelca (Harryja Kanea), njemačkog trenera (Thomasa Tuchela), sve što je potrebno jednoj ekipi. Bude li vladala dobra energija mogu stići daleko. Nadam se da neće imati dobar dan u utakmici s Hrvatskom - dodao je Šuker.

Objasnio je i fenomen iza hrvatske žetve medalja na Mundijalima.

 -  Tri medalje su nešto sjajno. I to je ljepota nogometa, što igra srce, a ne novac. Što i male, te zemlje srednje veličine, također mogu uspjeti. Malo novca, velika glad i igranje za svoju zemlju srcem - naveo je recept za uspijehe.

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