Kansas City Chiesi ili Tampa Bay Buccanersi? Patrick Mahomes ili još jednom legendarni Tom Brady? U SAD-u se noćas očekuje prava ludnica, na rasporedu (u noći s nedjelje na ponedjeljak, 00.30) je 55. izdanje Super Bowla.

Cijela priča s korona virusom donijela je velike probleme NFL-u ove godine, pa će na tribinama Raymond Jones stadiona biti tek 25 tisuća gledatelja (ukupan kapacitet stadiona 65.618 gledatelja), ali i 7500 zdravstvenih radnika koji su se cijepili protiv virusa COVID-19. I bit će to najmanja posjeta u povijesti Super Bowla.

No, sportsku javnost najviše intrigira novi dvoboj Patricka Mahomesa i Toma Bradyja, dvije istinske zvijezde ovog sporta. Patrick Mahomes (25) prošle je godine stigao do prvog naslova, odveo je Chiefse do titule i postao drugi najmlađi (poslije Bena Roethlisbergera) quarterback koji je osvojio Super Bowl. Dapače, Mahomes j po mnogim najbolji QB današnjice, čovjek koji u sljedećih deset godina od Chiefsa u stanju napraviti ozbiljnu NFL dinastiju.

Deseti pick prve runde NFL drafta iz 2017. godine nedavno je postao najplaćeniji sportaš u povijesti. U Kansasu su vrlo brzo shvatili kakvu zvijezdu imaju u momčadi, pa su ga vezali za Chiefse desetogodišnjim ugovorom vrijednim 503 milijuna dolara. Istina, u španjolske su medije proteklih dana izašle i neke brojke oko ugovora Lionela Messija, Argentinac je danas ipak plaćeniji od Mahomesa.

Regularni dio sezone donio je, još jednom, sjajne brojke za Mahomesa koji je u 15 utakmica (14 pobjeda i jedan poraz) bacio 38 touchdownova i osam interceptiona, ukupno imao 4740 jardi dodavanjem. Tom Brady je u 16 utakmica (omjer 11 pobjeda i pet poraza) imao 40 TD-a uz 12 interceptiona, sve uz 4633 bačene jarde.

Tom Brady (43) jedini u povijesti ima šest Super Bowl naslova, a svih šest je osvojio s New England Patriotsima. No, Brady se lani razišao s Billom Belichickom, pa (s Robom Gronkowskim) preselio u Tampu. Po još jedan naslov, onako za gušt. I sada je stigao korak do, još samo treba “skinuti” Chiefse i Mahomesa. Od kojih je poražen u regularnom dijelu sezone.

Obje momčadi prepune su sjajnih napadačkih opcija, Mahomes na raspolaganju ima hvatača Hilla, probijače Bella i Edwardsa-Helairea, ali i dominantnog tight enda Kelcea. Tom Brady će se pouzdati i hvatače Evansa i Goodwina, probijače Fournettea i Jonesa II, ali i svog miljenika - Roba Gronkowskog.

U “Half Time Showu” nastupit će kanadski pjevač Weeknd, dok će američku himnu prije početka utakmice izvest će Eric Church i Jazmine Sullivan.

Super Bowl u brojkama

Jednostavno, ove su brojke čudesne, ali i dokaz kakva večer noćas čeka Amerikance. Točnije, najluđa sportska noć godine. Organizatori će na reklamama zaraditi 600 milijuna dolara, a za 30 sekundi reklame tijekom Super Bowla treba izdvojiti 5,5 milijuna dolara. SAD prema posljednjem popisu stanovništva iz 2019. godine imaju 328,2 milijuna ljudi, a procjenjuje se kako će čak 186,8 milijuna ljudi večeras biti uz TV ekrane, pratiti dvoboj Chiefsa i Buccanersa. Budite spremni za spektakl!