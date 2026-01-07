Obavijesti

NIŠTA OD MIROVINE

Super Mario ponovno 'jaše'! Balotelli nakon pola godine ima novi klub, seli na Bliski istok

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Andreas Gebert/DPA

Mario Balotelli smatran je jednim od najdarovitijih napadača svoje generacije, eksplodirao je u dresu Intera s kojim je osvojio trostruku krunu, a zatim je oduševio svijet igrama za reprezentaciju na Euru 2012.

Nekada najveća nada talijanskog nogometa, a danas vječiti putnik i sinonim za neispunjeni potencijal, Mario Balotelli ponovno je u akciji. Kontroverzni 35-godišnji napadač pronašao je novi angažman nakon problematičnog razdoblja u Genoi te, prema pisanju talijanskih medija, seli u saudijsku Pro ligu gdje će potpisati za Al-Ettifaq.

Nakon što mu je u lipnju 2025. istekao ugovor s Genoom, Balotelli je bio slobodan igrač. Njegova epizoda u tom klubu završila je neslavno, sukobom s tadašnjim trenerom Patrickom Vieirom, zbog čega je bio "zamrznut" i dugo izvan momčadi. Posljednju natjecateljsku utakmicu odigrao je još u prosincu 2024. godine, a iako se nagađalo o povratku u neki od talijanskih prvoligaških ili drugoligaških klubova, rijetki su bili spremni riskirati.

Varšava: Euro 2012, polufinale, Njema?ka - Italija
Foto: Marcus Brandt/DPA

Šesta zemlja i nova nogometna postaja

Prema informacijama koje je objavio poznati talijanski stručnjak za transfere Gianluca Di Marzio, Balotelli je sve dogovorio s Al-Ettifaqom i potpisao ugovor koji će ga u Saudijskoj Arabiji zadržati do lipnja 2028. godine. Time je njegova nevjerojatna nogometna odiseja dobila novo poglavlje. Saudijska Arabija bit će šesta zemlja u kojoj će igrati, nakon Italije, Engleske, Francuske, Švicarske i Turske, a Al-Ettifaq čak 13. klub u karijeri.

U novoj svlačionici dočekat će ga neka poznata imena poput Georginija Wijnalduma, Mousse Dembelea i bivšeg veznjaka Verone Ondreja Dude.

Od heroja nacije do 'zatvorenog poglavlja'

Mario Balotelli smatran je jednim od najdarovitijih napadača svoje generacije, eksplodirao je u dresu Intera s kojim je osvojio trostruku krunu, a zatim je oduševio svijet igrama za reprezentaciju na Euru 2012., posebice s dva gola protiv Njemačke u polufinalu. Bio je više od igrača; kao sin imigranata iz Gane postao je simbol nove Italije i borbe protiv rasizma.

Ipak, njegov talent često je ostajao u sjeni incidenata i nediscipline. Brojni treneri, od Josea Mourinha do Vincenza Montelle, nisu uspjeli ukrotiti njegov temperament. Čak je i Roberto Mancini, trener koji je iz njega izvukao najviše, nedavno izjavio da je "to poglavlje zatvoreno" što se tiče reprezentacije.

Premda sam priznaje da je često igrao na "dvadeset posto svojih mogućnosti", Balotelli odbija završiti karijeru. 
 

