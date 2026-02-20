Superračunalo: Dinamo je bio favorit protiv Genka, ali sad ima mizerne šanse da prođe dalje

Prve utakmice šesnaestine finala Europske i Konferencijske lige ovaj tjedan donijele su niz rezultata koji su potpuno poremetili očekivanja analitičara i modela temeljenih na ELO rejtingu. Superračunalo je uoči susreta imalo jasne favorite, no nakon odigranih prvih 90 minuta u svakom paru situacija se dramatično promijenila.

Dinamo je u prvu utakmicu protiv Genka u Europskoj ligi ušao kao blagi favorit s 51 posto izgleda za prolazak, ali poraz 3-1 na Maksimiru sve je preokrenuo. Belgijci su sada na ogromnih 94 posto, dok "modrima" ostaje tek šest posto šanse da preokrene dvoboj.

Uoči prvog dvoboja Omonia je imala čak 74 posto izgleda za prolazak, no Rijeka je pobjedom 1-0 na Cipru okrenula prednost na svoj mlin. Superračunalo sada daje Riječanima 77 posto šansi, što je ogroman skok i potvrda da su iznenadili mnoge prognozere.

Hrvatski športski klub Zrinjski je u dvoboj s Crystal Palaceom ušao kao potpuni autsajder, superračunalo mu je davalo tek jedan posto izgleda za prolazak. No senzacionalni remi 1-1 u Mostaru donio je veliki pomak: šanse Zrinjskog porasle su na 12 posto. I dalje je to daleko od ravnopravnosti, ali rezultatski je i dalje sve isto kao i prije prve utakmice.

Zanimljivo je pogledati i omjer između Lillea, koji je ranije tijekom natjecanja u Europskoj ligi kod kuće razbio Dinamo 4-0, i Crvene zvezde. Francuzi su uoči prvog susreta imali 64 posto izgleda za prolazak, no poraz 1-0 na domaćem terenu, i to drugi od Beograđana ove sezone, potpuno je promijenio prognoze. Crvena zvezda sada ima 62 posto šansi da ode u osminu finala Europske lige.