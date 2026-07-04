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BIH NA SP-U

Susjedi ispali, ali srušili rekord: Više Amerikanaca gledalo 'zmajeve' nego NBA finala

Piše Bruno Lukas,
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Susjedi ispali, ali srušili rekord: Više Amerikanaca gledalo 'zmajeve' nego NBA finala
Foto: David Gonzales/REUTERS
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Utakmica osmine finala između SAD-a i Bosne i Hercegovine postala je najgledaniji nogometni prijenos na engleskom jeziku u povijesti američke televizije s više od 33 milijuna prosječnih gledatelja

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Utakmica SAD - BiH (2-0) u osmini finala Svjetskog prvenstva u srijedu privukla je rekordnu televizijsku publiku u SAD-u.

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2025-10-10 Belgium v North Macedonia - FIFA 2026 World Cup Qualifier
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Foto: Instagram

Televizija Fox Sports zabilježila je prosječnih 24,4 milijuna gledatelja, a zajedno s Telemundom, na čijem je kanalu utakmicu pratilo 9,1 milijuna španjolsko-govornih gledatelja, ukupna gledanost premašila je 33 milijuna, što je čini jednim od najgledanijih televizijskih događaja godine u SAD-u.

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Foto: Phil Noble/REUTERS

Premašila je NBA finale New York Knicksa i San Antonio Spursa koje je imalo 20,5 milijuna gledatelja, ali i prosjek nedjeljnih NFL utakmica.

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