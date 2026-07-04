Utakmica osmine finala između SAD-a i Bosne i Hercegovine postala je najgledaniji nogometni prijenos na engleskom jeziku u povijesti američke televizije s više od 33 milijuna prosječnih gledatelja
BIH NA SP-U
Susjedi ispali, ali srušili rekord: Više Amerikanaca gledalo 'zmajeve' nego NBA finala
Čitanje članka: 2 min
Utakmica SAD - BiH (2-0) u osmini finala Svjetskog prvenstva u srijedu privukla je rekordnu televizijsku publiku u SAD-u.
POGLEDAJTE GALERIJU:
Televizija Fox Sports zabilježila je prosječnih 24,4 milijuna gledatelja, a zajedno s Telemundom, na čijem je kanalu utakmicu pratilo 9,1 milijuna španjolsko-govornih gledatelja, ukupna gledanost premašila je 33 milijuna, što je čini jednim od najgledanijih televizijskih događaja godine u SAD-u.
Premašila je NBA finale New York Knicksa i San Antonio Spursa koje je imalo 20,5 milijuna gledatelja, ali i prosjek nedjeljnih NFL utakmica.
U ponedjeljak SAD igra s Belgijom u Seattleu, a lokalni mediji i televizije najavljuju novi napad na rekord.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku