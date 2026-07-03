Mediji bruje: 'Što ste učinili od nogometa?! Senzor i vlas kose poslali su Hrvate kući s SP-a...'

Cijela regija sa znatiželjom je pratila utakmicu u Torontu između Portugala i Hrvatske (2-1) u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva.

Hrvatska je povela golom Ivana Perišića u 53. minuti, Cristiano Ronaldo izjednačio je s penala u 68., a Goncalo Ramos zabio je pobjedonosni gol za Portugal u četvrtoj minuti sudačke nadoknade.

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Još i kasnije, u 15. minuti dodatka, Gvardiol je izjednačio, ali gol je poništen zbog minimalnog zaleđa.

Hrvatska je imala čak tri poništena gola, udarac u stativu i brojne prilike u drami do samog kraja i regionalni mediji nisu ostali ravnodušni.

- Filmska utakmica u Torontu: Hrvatske suze, slavlje Portugalaca i meč za pamćenje - pisao je SportSport.ba, koji je u naslov stavio: "Što ste učinili od nogometa? Senzor i dlaka Matanovićeve kose poslali Hrvate kući".

- Portugal izbacio Modrića i 'vatrene' u jednoj od najluđih utakmica u povijesti Mundijala - navela je Nova S.

- Tragičan poraz Hrvatske: Portugal slavi Ramosa, VAR u nadoknadi vremena! - objavio je Telegraf.

- Portugal poslao Hrvate doma: Ovako surov kraj nitko nije doživio! 'Vatrenima' poništen gol u zadnjoj sekundi - napisao je Kurir.

- Surovo, bolno, tragično... Hrvate nakon ludog poluvremena izbacio VAR u 103. minuti - piše MozzartSport.

Portugalci su istaknuli...

- Sudačka nadoknada drugog dijela utakmice bila je najduža u povijesti svjetskih prvenstava - piše Record.

Marca pak tvrdi: "Ovo je najluđa i najkontroverznija završnica Svjetskog prvenstva".

Diario As dodaje: "Kakav si velikan bio, Luka".

Hrvatska je ispala, a Portugal u osmini finala čeka Španjolska, dvoboj koji će definirati tko je pravi favorit za naslov svjetskog prvaka.