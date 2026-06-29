Šutalo ide kod Benzeme? Saudijci zainteresirani

Voetbal International otkrio je detalje o opreznom interesu koji Al Hilal pokazuje za Josipa Šutala. Branič Ajaxa nalazi se "na popisu" saudijskog kluba, navodi se u izvještaju. Međutim, to trenutačno ne mora značiti puno: s obzirom na način na koji saudijski klubovi posluju na tržištu transfera, interes bi još uvijek mogao otići u bilo kojem smjeru.

Šutalo trenutačno nastupa za Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu, ali u međuvremenu središnjeg braniča prati Al Hilal. VI potvrđuje da je Hrvat na "popisu" doprvaka Saudijske Arabije.

Interes Al Hilala i dalje bi mogao otići u bilo kojem smjeru. VI naglašava da saudijski klubovi mogu vrlo brzo promijeniti svoj stav na tržištu transfera, što znači da bi nadolazeći transfer mogao iznenada propasti.

Bivši igrač Feyenoorda Dávid Hancko to može potvrditi: prije godinu dana transfer u Al Nassr činio se potpuno dovršenim. Hancko je čak prošao i liječnički pregled u trening-kampu saudijskog vrhunskog kluba, a onda je transfer propao iz nejasnih razloga. Na kraju je Hancko otišao u Atlético Madrid.

Šutalov ugovor s Ajaxom traje još dvije godine. Amsterdamski klub doveo je sada 26-godišnjeg braniča iz zagrebačkog Dinama prije tri godine za nevjerojatnih dvadeset milijuna eura.