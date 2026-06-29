Obavijesti

Sport

Komentari 0
AL HILAL

Šutalo ide kod Benzeme? Saudijci zainteresirani

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Šutalo ide kod Benzeme? Saudijci zainteresirani
SP 2026 Susret Hrvatske i Gane na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Šutalov ugovor s Ajaxom traje još dvije godine

Admiral

Voetbal International otkrio je detalje o opreznom interesu koji Al Hilal pokazuje za Josipa Šutala. Branič Ajaxa nalazi se "na popisu" saudijskog kluba, navodi se u izvještaju. Međutim, to trenutačno ne mora značiti puno: s obzirom na način na koji saudijski klubovi posluju na tržištu transfera, interes bi još uvijek mogao otići u bilo kojem smjeru.

Šutalo trenutačno nastupa za Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu, ali u međuvremenu središnjeg braniča prati Al Hilal. VI potvrđuje da je Hrvat na "popisu" doprvaka Saudijske Arabije. 

PORTUGAL ILI KOLUMBIJA? Hrvatski braniči najavili nokaut-fazu: 'Kada smo pravi, možemo daleko. Preference? Nema ih'
Hrvatski braniči najavili nokaut-fazu: 'Kada smo pravi, možemo daleko. Preference? Nema ih'

Interes Al Hilala i dalje bi mogao otići u bilo kojem smjeru. VI naglašava da saudijski klubovi mogu vrlo brzo promijeniti svoj stav na tržištu transfera, što znači da bi nadolazeći transfer mogao iznenada propasti.

Bivši igrač Feyenoorda Dávid Hancko to može potvrditi: prije godinu dana transfer u Al Nassr činio se potpuno dovršenim. Hancko je čak prošao i liječnički pregled u trening-kampu saudijskog vrhunskog kluba, a onda je transfer propao iz nejasnih razloga. Na kraju je Hancko otišao u Atlético Madrid.

Šutalov ugovor s Ajaxom traje još dvije godine. Amsterdamski klub doveo je sada 26-godišnjeg braniča iz zagrebačkog Dinama prije tri godine za nevjerojatnih dvadeset milijuna eura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?

SP 2026. je u najuzbudljivijoj fazi, a Hrvatska lovi novu medalju u proširenom Mundijalu s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
UŽIVO Transferi: Lewandowski će u MLS, a Hajduk je doveo bivšeg nogometaša Villarreala
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Lewandowski će u MLS, a Hajduk je doveo bivšeg nogometaša Villarreala

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
FOTO Ljubavna priča Iris i Marka Livaje: Zbog nje se 'zločesti dečko' smirio. Sad je proključao
NAJVJERNIJA NAVIJAČICA

FOTO Ljubavna priča Iris i Marka Livaje: Zbog nje se 'zločesti dečko' smirio. Sad je proključao

Dok se još prezivala Rajčić, Iris je dominirala modnim pistama i slovila za jednu od najtraženijih domaćih manekenki. Marka je upoznala 2014. godine, kada je njemu bilo 20, a njoj 34 godine

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026